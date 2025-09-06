Во сколько нужно ложиться спать осенью? Мнение врача

Фото: Depositphotos / belchonock

Терапевт Ирина Ярцева считает, что в холодное время года важно не только количество часов сна, но и соблюдение определенного режима.

Россиянам следует раньше ложиться спать осенью. Доводы врача-терапевта Ирины Ярцевой привело радио Sputnik.

Постепенно сокращение длины светового дня осенью каждый год становится источником стресса для человеческого организма. Но если подстраиваться под это и выстроить новый график своего сна, то проблем не будет.

Вместо привычки полуночничать и ложиться под утро, следует заставлять себя укладываться в постель около девяти-десяти часов вечера. Особенно это важно с октября по декабрь.

«Это вопрос привычки», — заявила доктор Ярцева, отрицая существования «сов» и «жаворонков».

Если не менять день с ночью, то вставать в шесть утра станет просто. Это сократит риск сезонных простуд, повысит работоспособность, сделает человека более продуктивным.

Врач пояснила, что информация об обязательных восьми часах сна в сутки многими воспринимается ошибочно. Ложиться под утро и давать себе восемь часов на сон — не принесет пользы для здоровья.

«Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов, — разъяснила она. — Нам важно спать в темное время суток».

Работу по ночам, привычку спать в неурочное время и несоблюдение режима сна Ярцева назвала стрессом для организма.

