🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Кажется, вы сбились с верного курса, Рак. Но отчаиваться не стоит, ведь многие из нас переживают кризис. Главное — не занимайтесь самокопанием, но анализируйте. Прошлые уроки помогут наверстать упущенное и повысить статус. Действуйте на опережение.

Близнецы, в нашей жизни нередко бывают периоды затишья. Кому-то нравится быть наедине с собой, другие — кричат от страха. Вам же следует заняться саморазвитием и духовными практиками. Совсем скоро вас ждет неожиданный поворот судьбы, поэтому самое время нажать на «паузу».

Ваша миссия 20 августа, Телец, — любовь и сострадание. Чтобы чувствовать себя полноценным, вам важно быть кому-то полезным. Не скупитесь на эмоции и будьте отзывчивы — за все вам воздастся сполна. Однако не забудьте и о собственных желаниях. Приносить себя в жертву кому-то все же не стоит.

Овен, настало время пересмотреть свои жизненные принципы. Если вас что-то беспокоит, то лучше найти к ситуации нестандартный подход, даже если сделать это будет нелегко. Вам давно пора распрощаться с привычными границами. Найдите время для родных и близких. Они — ваш ключ к успеху.

♌ Лев

Лев, за вас 20 августа можно только порадоваться. Есть все: материальные блага, здоровые отношения и искренние чувства. Что может быть лучше? Благодарите Вселенную за счастье в настоящем. Но помните: растрачивать энергию понапрасну не стоит. Вам предстоят великие дела!

Космический совет: просто наслаждайтесь жизнью.

♍ Дева

В последнее время вы, Дева, стали больше похожи на отшельника: избегаете людей и лишний раз боитесь выглянуть в окно из уютного жилища. Возможно, так вы избавляетесь от стресса. Но жизнь проходит мимо… Распахните ставни, и откройте двери: счастье вас найдет само.

Космический совет: не поддавайтесь панике.

♎ Весы

Если проводить аналогию с живой природой, то на данном этапе вы, Весы, небольшая гусеница. Вас сбивает это с толку? Не волнуйтесь. Хорошая новость заключается в том, что из кокона всегда появляется бабочка. Разве вам не интересно, что данное преобразование принесет в вашу жизнь? Верьте в чудеса!

Космический совет: приготовьтесь к серьезным изменениям.

♏ Скорпион

Порой, нам кажется, что мы делаем так много, а взамен не получаем ничего. Но случается и так, что больших побед удается достигнуть при минимальных затратах. Понимаете, Скорпион? Если вы готовы сегодня искренне уверовать в собственные силы — получите благо. Фортуна на вашей стороне.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♐ Стрелец

Говорят, что серьезное намерение — единственный ключ к успеху. Звезды говорят, что последние месяцы вашей жизни сравнимы с катанием на американских горках. Но ведь это не значит, что дальше — хуже. Напротив, вы стали мудрее и сильнее. Так что теперь вам достаточно лишь искреннего желания и мечты превратятся в реальность.

Космический совет: следуйте своим желаниям. ♑ Козерог Двойственность — это принцип жизни на Земле. Так, даже после самой темной ночи всегда наступает солнечный день. Испытания, невзгоды, беды и печали — через это проходит каждый человек. Но с вас уже достаточно, Козерог. По возможности, проявите немного терпения. Скоро все обязательно будет хорошо.

Космический совет: вам необходимо расслабиться.

♒ Водолей

То, что люди говорят, редко отражает суть происходящего, Водолей. Поэтому сегодня вам не стоит ориентироваться на мнение толпы. Хотите реализовать проект, но боитесь? Сделайте одолжение и порадуйте себя четким и уверенным «Да!». При этом не забывайте о необходимости саморазвития. Все это вскоре принесет вам весомые плоды.

Космический совет: не пускайте в личное пространство посторонних.

♊ Рыбы

Этот день для вас, Рыбы, обещает быть идеальным! Он полон эмоций, страсти, любви и энергии, поэтому смело плывите по течению. Если встретится препятствие — игнорируйте. Ваша задача сегодня — получать удовольствие от жизни.

Космический совет: уделите внимание близким и родным.

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