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Ученые рассказали, насколько активной должна быть половая жизнь.

Шведская ассоциация сексуального просвещения (RFSU) выяснила, как часто стоит заниматься любовью , сообщает ФАН.

Оптимальная частота, по мнению ученых, должна составлять минимум один-два раза в неделю. Это — золотая середина, которая поможет сохранить счастливые, долгие отношения. Статистика в Швеции пока удручающая: каждый четвертый житель страны занимается сексом раз в два месяца, а то и реже.

Психолог Татьяна Сухинина настаивает, что это количество сексуальных контактов категорически мало для постоянных отношений. По ее мнению, оптимально заниматься любовью минимум раз в неделю. При этом половой акт не должен быть «дежурным» явлением. Важно испытывать чувство близости, желание провести время увлекательно, осмысленно или даже поиграть, отмечает сексолог.

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