Кто из российских знаменитостей родился 6 августа?

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Этот день подарил нам прославленных советских и российских актеров.

День рождения 6 августа отмечает немало людей. В России это известные многим люди.

Марина Могилевская

Советская, российская и украинская актриса и телеведущая, известная своей тонкой и чувственной красотой, Мариана Могилевская будет праздновать 55-летие. Она родилась в Тюменской области, но театральное мастерство осваивала в Киеве. На Украине она успела дебютировать в кино в 1988 году в фильме «Каменная душа», после чего решила попытать счастья и в Москве.

В столице молодую актрису ждала удача. Могилевская много играла в кино и театре, а наибольшую известность обрела благодаря ролям в «Марше Турецкого», «Каменской» и «Московские окна».

ТАСС / Красильников Станислав

Любовь Стриженова

Народная артистка России Любовь Стриженова больше знакома завзятым театралам. Она служила в Московском Художественном театре и МХАТе имени Горького. Широкая публика знает ее в основном, как вторую жену народного артиста СССР Олега Стриженова и мать кинорежиссера Александра Стриженова. Любовь Стриженова много лет работала на Всесоюзном радио. В 2008 году она покинула мирскую жизнь, приняв постриг в чувашском монастыре, где ее знали под именем матушки Иудифь. Умерла актриса на 84-м году жизни 11 июля 2024 года.

Кадр из фильма «Сын»

Алексей Гаврилов (Лемар)

Самый молодой из сегодняшних именинников — Алексей Гаврилов (Лемар) — актеру и продюсеру исполнилось 42 года. Артист в 2007 году закончил ВГИК, причем выпускал его из своей мастерской сам Алексей Баталов.

Гаврилов получил знаменитость после роли Гоши Рудковского в сериале «Универ», к которой вернулся также в продолжениях оригинала «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Кроме того, он снимался в «Пятой страже» и «Жизни и приключениях Мишки Япончика». В прошлом пытался вести собственную передачу на «Серебряном дожде», но карьера радиоведущего у него не задалась.

ТАСС / Щербак Александр

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