ТОП-6 причин, почему умные красавицы все чаще остаются одинокими

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Они умны, обеспечены, красивы, но почему-то не торопятся замуж. Или их не зовут?

В любой женской компании в определенном возрасте начинает вызывать удивление одинокая подруга. Ее постоянно атакуют вопросами, когда же она выйдет замуж, напоминают о биологических часах и спрашивают, почему она все еще одна. Чаще всего такие женщины отшучиваются или приходят в ярость из-за неуместности данной темы. Каковы же причины такой тенденции?

Не верят в принца на белом коне

Еще пару десятилетий назад пределом мечты для многих был образ мужчины-«спасителя», который подставит надежное плечо и решит все проблемы. Но постепенно его место стала занимать мечта о сильной, независимой женщине на руководящей позиции, которую интересует в первую очередь карьера — девушки стали стремиться к этому и в реальности. Такие женщины не верят в чудеса и не ждут, когда рыцарь вытащит их из заточения в башне — они сами прокладывают себе дорогу к успеху, пусть и одинокую.

Не хотят ждать, чтобы решить проблему

Нужно забить гвоздь или повесить полку, починить кран или собрать мебель? Раньше женщины ждали бы помощи от мужчин, но теперь многие куда более независимы. Им проще заплатить профессионалу, который сделает все четко и быстро, чем надеяться на мужа. Это быстрее и проще, чем уговорить некоторых супругов, и девушкам очень просто привыкнуть к такому положению дел.

Им нравится эмоциональная стабильность

Все большему числу женщин не нужен стресс из-за ссор с партнером, споры, как им жить вместе, чтобы это удовлетворяло обе стороны. Они имеют образование и профессию, работают на хорошей должности и не боятся остаться без средств к существованию, если мужчина надумает уйти. Им проще быть одинокими, но счастливыми, чем делить постель с тем, кто подавляет их психологически.

Они ценят свои увлечения и свободу

Прежние женщины после работы успевали забрать детей из детского сада и школы, пробежаться по магазинам, приготовить ужин, перестирать корыто белья вручную, проверить с детьми уроки, выгладить мужу рубашку на завтра, перемыть за всеми гору посуды. Современных красавиц не устраивает такое положение вещей — они ходят на курсы, учат иностранные языки, занимаются спортом, встречаются с подругами за бокалом вина. А главное, им не нравится слышать, что место женщины на кухне.

У них выросла планка ожиданий

Сейчас женщины успевают работать наравне с коллегами-мужчинами, заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию, получать дополнительное образование и следить за собой, не забывая про косметолога и маникюр. От мужчин они ждут не меньших усилий — ухоженности, образованности, галантности, уважения к их выбору, толерантности взглядов. Им важно, чтобы он не тянул их за собой, а помогал двигаться вперед и поддерживал. Если же усилия и достижения женщины не ценит ее избранник — ей проще быть без такого человека рядом.

Они подавляют мужчин умом и красотой

Все больше мужчин боятся не только быть рядом с сильной и независимой женщиной, но даже сделать первый шаг и предложить пойти на свидание. Они опасаются быть осмеянными, чувствуют женское превосходство, предпочитают выбрать женщину, которая будет их боготворить. Но при этом большинство из женщин, особенно тех, кто всего в жизни добился сам, не хочет еще и в любви делать первый шаг.

5-tv.ru писал, что некоторым женщинам не везет в любви из-за характера их знака зодиака.