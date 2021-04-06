Каким женщинам по зодиаку зодиака не грозит остаться одним в старости?

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Пять знаков зодиака, созданных для счастья и в зрелые годы.

Одним на роду предсказано быть без партнера, а другие всегда будут окружены любовью, заботой и вниманием. Астрологи уверяют, что знак зодиака влияет и на то, какая женщина никогда не будет одинока в старости, пишет Lisa.ru.

Раки

Ракам не свойственно рисковать — даже в молодости они предпочтут шумной вечеринке вечер дома. Не меняется это и с годами, когда вместо интереса к учебе и карьере они чаще всего выбирают крепкое плечо и семейный очаг. Они отлично вьют гнездо и становятся прекрасными матерями, женами и бабушками, а их стремление быть всегда рядом становится клеем, соединяющим близких вместе. Их интерес чаще всего вызывают мужчины-Тельцы или Скорпионы.

Овны

Они уверены в себе и всегда знают, чего хотят, причем касается это как выбора работы и хобби, так и отношений с подходящим мужчиной. Они не упустят своего, если идеальный будущий супруг, а чаще всего это Львы и Девы, оказался рядом. Хочет он того или нет — дорога в ЗАГС уже проложена упорством Овнов.

Весы

Эти женщины обычно пользуются популярностью у мужского пола, поэтому имеют право выбора. Если в молодости рядом может не быть подходящей пары, то к 40 годам они всегда находят себе мужчину, которого готовы видеть рядом до самого конца. Если это Девы и Водолеи — то особенно хорошо, ведь именно им свойственно боготворить женщин-Весов.

Тельцы

Есть те, с кем встречаются, а есть те, на ком женятся, часто говорят мужчины. Тельцы — как раз из вторых, причем их природное очарование и притягательность делают все за них. Им не надо стараться, чтобы пойти под венец, но и своего избранника они будут ценить за то, как сильно он их добивался. В старости они все так же вместе, вокруг их дети и внуки, а любовь их крепка, как и в юные годы. Особенно хороши для роли таких спутников Тельцам подходят Скорпионы и Раки.

Львы

Уверена в себе и знает, чего хочет — это настоящая Львица. Она бросается в глаза, привлекает внимание, но выбирает только того, кто устраивает ее по всем показателям. Особенно хороши для них Овны и Скорпионы, Львы сделают все, чтобы их заполучить и удержать рядом.

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