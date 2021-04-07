Мужчины какого возраста идеально подходят женщинам по знаку зодиака?

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Астрологи описали, с какой возрастной группой представителей сильного пола согласно знаку зодиака женщина обретет счастье.

Кто-то любит мужчин постарше, кто-то предпочитает помладше, а третьим комфортно со сверстниками. Иногда проблемы в поиске партнера возникают из-за того, что женщина просто смотрит не на ту возрастную категорию. Ей могут нравиться представители сильного пола младше себя, но на самом деле ее темперамент будет гармонировать только с теми, кто намного старше. Как не ошибиться в выборе партнера по возрасту, изучив характеристики своего знака зодиака, рассказал женский онлайн-журнал Femmie.ru.

Овен

Иногда женщинам-Овнам кажется, что им подходит мужчина старше, но это не так. С их темпераментом может справиться только молодой партнер. Мужчина постарше не может воспринять ее огненный характер и Овну приходиться притуплять себя в отношениях с ним. От этого девушка испытывает стресс и ярость.

Молодой мужчина или даже парень, сможет разделить интересы, тягу к приключениям и отчаянным поступкам.

Телец

Тельцы женского пола любят окружать мужчину заботой и любовью, но и не забывают про наставления. Мужчинам иногда кажется, что женщины-Тельцы играют роль матери, нежели любимой женщины. Поэтому, таким девушкам лучше выбрать ровесника. Он не будет протестовать против ее заботы и критики, а наоборот, почувствует себя в своей тарелке.

Близнецы

Такие девушки очень свободолюбивы и не способны подстраиваться под чье-то мнение. Они не будут слушать мужчину постарше и вестись на провокации партнера младше себя. Для Близнецов, как и для Тельцов, очень хорошо подойдет ровесник. С ним женщина будет на одной волне, а спутник не станет укорять ее за легкомысленность и разделит интересы.

Рак

Женщины-Раки любят дарить заботу и ласку своему партнеру. Им важно ловить неравнодушный взгляд мужчины и быть лидером в отношениях. Именно поэтому, чтобы не растерять черты своей личности, таким девушкам лучше выбрать мужчину младше себя.

В паре с «юнцом» Рак будет чувствовать себя превосходно.

Лев

Эти девушки прежде всего обращают внимание на статус мужчины, нежели на его внешность. Львам важно, чтобы их партнер уже реализовался в жизни на момент знакомства. Из-за этого им не подходят молодые парни с амбициями и долгосрочными планами. Они не готовы ждать.

Для женщин-Львов важна стабильность и социальный статус мужчины, который находится рядом с ними.

Девы

Дев раздражают глупые шуточки, проявление несерьезности и легкомысленности. Таким представительниц прекрасного пола подойдут уже зрелые мужчины. Они не хотят чувствовать, что избранник не дотягивает до той планки, которую они задали в своей голове.

Если Девы найдут достойного мужчину старше себя, они будут уважать его и с удовольствием набираться у него опыта.

Весы

Для женщин-Весов важна золотая середина во всех сферах жизни. С мужчинами постарше им скучно, а с молодыми неловко. Поэтому самый оптимальный партнер для Весов — ровесник. Общение с ним будет намного проще и счастье придет незамедлительно.

Скорпион

Представительницам этого знака зодиака нравится все запретное, поэтому очень часто они выбирают совсем молодых парней. Могут себе позволить! Женщины-Скорпионы не стесняются появляться с ними в обществе. Молодые мужчины всегда поддержать их в начинаниях и необычных идеях.

Стрелец

Молодые мужчины не способны дотянуться до уровня Стрельца, а партнеры постарше кажутся им пенсионерами. Таким женщинам будет намного приятнее провести свою жизнь с мужчиной одного возраста, либо плюс-минус пару лет. Таким образом они избегают сложности в отношениях, которые не приемлют.

Козерог

Для полной гармонии в личной жизни женщине-Козерогу нужен партнер постарше. Ей важно, чтобы мужчина давал поводы уважать его и гордиться заслугами. Отношения с молодыми парнями точно не для них, потому что Козероги терпеть не могут нестабильность и кратковременные романы.

Водолей

Женщины-Водолеи не хотят стоять у руля и принимать важные жизненные решения. По их убеждениями, контролировать все эти процессы должен мужчина. Именно поэтому им советуется связывать свою жизнь с мужчинами постарше.

Зрелый спутник будет прощать женщине-Водолею ее слабости и служить примером.

Рыбы

Представительницы этого знака Зодиака всегда тяготели к мужчинам намного старше, которые ассоциируются у них с надежным тылом. Такие женщины хотят быть слабыми «девочками» рядом с сильным мужчиной.

Рыбам не нужно давать советы, потому что они, итак, знают, мужчины какой возрастной категории им подходят.

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