ТОП-4 женских имени, обладательницы которых не признаются в любви

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Оказалось, что представительницы прекрасного пола, которые носят определенные имена, предпочитают не говорить о своих чувствах, а все держат в себе.

Обладательницы некоторых имен, по мнению именологов, не могут открыто говорить о своих чувствах и предпочитают молчать.

Александра

Женщины с таким именем обладают сильным характером. «Защитницы» Саши не привыкли к слабости, а чувства для них — есть слабость. Именно поэтому им так тяжело признаться в своих чувствах. Александра, скорее всего, будет хорошим другом своему избраннику. Но на самом деле за «сталью» могут скрываться глубокие чувства.

Анжелика

Этим именем управляет знак зодиака Лев. Это значит, что Анжелики очень горды и высокомерны. Именно поэтому им сложно признаться в любви. Женщина больше похожа на Снежную королеву: от такой не дождешься ни ласки, ни теплых слов, она позволяет себя любить. Но если вы покорили сердце Анжелики, она может «растаять».

Галина

Управляющий знак зодиака имени — Овен. Это упорные и не слишком чувственные люди. Гали редко признаются в любви, потому что слишком практичны и приземлены. Любовь для них что-то эфемерное, из мира грез и мечтаний. Если Галина захочет признаться вам в своих чувствах, она, скорее всего, сделает это через быт. Например, приготовит вкусное блюдо, погладит вещи или еще как-то позаботится о партнере.

Дарья

Это целеустремленная и энергичная женщина, которая немного боится обязательств. Признаться в любви для нее, значит потерять свободу. А свободу Дарья ценит, как ничто другое. Кроме того, обладательнице этого имени сложно быстро привыкнуть к человеку. Даша долго присматривается, изучает партнера и только потом может сказать ему заветное «люблю».

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