🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, убывающая Луна в Тельце заряжает энергией, которая распространяется на все сферы жизни. Следите, чтобы она не выплеснулась через край.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, убывающая Луна в Тельце заряжает энергией, которая распространяется на все сферы жизни. Однако необходимо следить, чтобы она не выплескивалась через край.
♈ Овен
Овен, настало время найти баланс между мужским и женским аспектами вашей личности, а также осознать свою силу. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми, поскольку тот путь, который предстоит пройти вам, может оказаться на страницах истории.
Космический совет: осознайте свою силу.
♉ Телец
5 июля, Тельцы, вы найдете в себе силы и смелость выйти из ситуации, которая вас тревожит. Помните, что выбрать лучшее для себя — не эгоистично. Пришло время расстаться с комплексом мученика. Освободите место для чего-то прекрасного, позвольте себе немного помечтать и не сопротивляйтесь переходному процессу.
Космический совет: найдете в себе силы и смелость выйти из неприятной ситуации.
♊ Близнецы
Если вы просыпаетесь, чувствуя себя Божеством, вы должны благодарить звезды. Сегодня вы будете в настроении устроить бурю и сотворить зелья, заряженные добрыми намерениями. Соединитесь с энергией Матери-Земли. У одиноких Близнецов может появиться шанс встретиться кем-то, кто не совсем в вашем вкусе. Не избегайте общения, вы будете приятно удивлены.
Космический совет: не следует избегать общения.
♋ Рак
Перед вами две возможности: остаться там, где вы находитесь, или вызвать энергию перемен. Подумайте, что для вас лучше, и перестаньте обвинять окружающих в своих неудачах. Для некоторых представителей этого знака зодиака общение является большой проблемой. Но вы не можете ожидать, что люди вокруг вас обладают телепатическими способностями. Они догадываются, что вы испытываете беспокойство, когда утверждаете, что все в порядке. Не стесняйтесь сказать правду, это поможет разрешить конфликт.
Космический совет: не стесняйтесь сказать правду.
♌ Лев
Перестаньте играть в игры со своим сердцем, Львы. Вы знали, что эти отношения были токсичны с самого начала. Так зачем же вы то убегаете, то боретесь за внимание? Пора осознать, что для вас пагубно и перенаправить энергию на саморазвитие.
Космический совет: пришло время пересмотреть свои цели.
♍ Дева
Представителям этого астрологического символа пора «испить» истину. Жалобы на судьбу не помогут вам решить проблемы. Пришло время немного изменить повествование и взять власть в свои руки. История, которую вы расскажете себе, будет решающей. Для Дев, которые застряли в тупиковых отношениях, этот день может принести главный звонок из-за пробуждения энергии затмения.
Космический совет: пора изменить повествование.
♎ Весы
Внутри Весов есть глубокое знание, которое помогает им осознать, что события не происходят с ними — они происходят для них. Вы привлекли определенный опыт в свою жизнь, чтобы преодолеть ограничения, и теперь стоит почувствовать истинную силу. Отсюда нет пути назад. Посмотрите, как двери, которые когда-то были закрыты, откроются для вас, чтобы подтвердить, что вы на правильном пути!
♏ Скорпион
Вам необязательно быть похороненным под грудой работы, чтобы чувствовать себя достойным членом общества. Перед вами открыт путь к новому образу жизни, который чтит как аспекты инь, так и янь творения. Если вам сложно найти баланс между личным и профессиональным, попробуйте обратиться за помощью к своим деловым партнерам. Они подставят вам спину.
Космический совет: обратитесь за помощью к деловым партнерам.
♐ Стрелец
Когда вы живете страстью, вы всегда рискуете разбить свое сердце. Но ведь вы не знаете другого пути, верно, Стрельцы? Несмотря на то, как все обернется, не сожалейте о своих словах или действиях и не чувствуйте необходимости навешивать ярлыки. Вселенная ведет вас в лучшее место.
Космический совет: не жалейте о своих словах и действиях.
♑ Козерог
Если вы жертвовали своими собственными потребностями в интересах других, вы, вероятно, испытаете дисбаланс в своей собственной энергии. Пренебрежение потребностями может служить вашему эго, но поможет вам стать тем, кем вы действительно являетесь. 5 июля не торопитесь совершать что-либо. Сначала прислушайтесь к голосу своего высшего «Я». Чтобы другие уважали ваши границы, вы должны научиться уважать их сами.
Космический совет: восстановите баланс между отданным и полученным.
♒ Водолей
Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с близким человеком. Но они не должны становиться предметом спора, Водолеи. Постарайтесь понять друг друга на более глубоком уровне. Попробуйте выслушать партнера, и увидите, как откроется дверь в новую реальность.
Космический совет: счастье — это кропотливая внутренняя работа.
♊ Рыбы
Рыбы 5 июля начнут резко терять энергию. Дневной сон даст вам кратковременный эффект, поэтому для того, чтобы полноценно отдохнуть и восстановиться — сделайте себе выходной от всех социальных сетей и посвятите время только себе.
Космический совет: устройте себе цифровой детокс.
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