🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля, убывающая Луна в Тельце заряжает энергией, которая распространяется на все сферы жизни. Однако необходимо следить, чтобы она не выплескивалась через край.

♈ Овен

Овен, настало время найти баланс между мужским и женским аспектами вашей личности, а также осознать свою силу. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми, поскольку тот путь, который предстоит пройти вам, может оказаться на страницах истории.

Космический совет: осознайте свою силу.

♉ Телец

5 июля, Тельцы, вы найдете в себе силы и смелость выйти из ситуации, которая вас тревожит. Помните, что выбрать лучшее для себя — не эгоистично. Пришло время расстаться с комплексом мученика. Освободите место для чего-то прекрасного, позвольте себе немного помечтать и не сопротивляйтесь переходному процессу.

Космический совет: найдете в себе силы и смелость выйти из неприятной ситуации.

♊ Близнецы

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя Божеством, вы должны благодарить звезды. Сегодня вы будете в настроении устроить бурю и сотворить зелья, заряженные добрыми намерениями. Соединитесь с энергией Матери-Земли. У одиноких Близнецов может появиться шанс встретиться кем-то, кто не совсем в вашем вкусе. Не избегайте общения, вы будете приятно удивлены.

Космический совет: не следует избегать общения.

♋ Рак

Перед вами две возможности: остаться там, где вы находитесь, или вызвать энергию перемен. Подумайте, что для вас лучше, и перестаньте обвинять окружающих в своих неудачах. Для некоторых представителей этого знака зодиака общение является большой проблемой. Но вы не можете ожидать, что люди вокруг вас обладают телепатическими способностями. Они догадываются, что вы испытываете беспокойство, когда утверждаете, что все в порядке. Не стесняйтесь сказать правду, это поможет разрешить конфликт.

Космический совет: не стесняйтесь сказать правду.