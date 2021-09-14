ТОП-5 знаков зодиака, чья мужская сила рано угасает

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Не все мужчины способны сохранять любовный пыл до старости, считают астрологи.

Даже самые страстные любовники с годами могут оказаться совершенно беспомощными в постели. О том, какие знаки зодиака более других подвержены потерять мужскую силу в зрелом возрасте, рассказывает Wday.ru.

Дева

Среди представителей этого знака — рекордное число холостяков. Дело в том, что мужчины-Девы постоянно занимаются самокопанием и самокритикой, что чревато возникновением психологических проблем. Именно они начинают влиять на интимную сферу и препятствовать расслаблению мужчины в постели. В итоге с годами у Дев появляется неуверенность и страх потерять мужскую силу.

Овен

Те, кто знаком с Овном, знают, сколько в нем неуемной энергии и страсти, как в постели, так и в жизни. Мужчины этого знака зодиака живут с полной самоотдачей, не щадя себя, что зачастую является причиной стрессов, и, как следствие, приводит к злоупотреблению спиртными напитками. Главная причина, по которой Овны с возрастом терпят фиаско на любовном фронте — алкоголь. Поэтому таким мужчинам необходимо постоянно контролировать себя и не поддаваться пагубной привычке.

Скорпион

Появление Скорпиона в этом списке кажется нелепой ошибкой. Как самый сексуальный и любвеобильный знак зодиака, Скорпион никак не ассоциируется с неудачниками в интимной сфере. Как ни парадоксально, среди представителей этого знака много людей, не испытывающих особого интереса к сексу. Такие мужчины зачастую депрессивны и озабочены лишь своим внутренним миром. Вдобавок ко всему, Скорпионы часто страдают заболеваниями репродуктивной функции из-за недолеченных инфекций, а свои проблемы запивают алкоголем.

Водолеи

Мужчины-Водолеи — очень чуткие и внимательные мужья, но пассивные любовники. Им, как настоящим интеллектуалам, гораздо интереснее провести ночь с книжкой, чем предаваясь любовным утехам. Обычно инертные партнеры-Водолеи выбирают себе таких же вялых в постели избранниц. С приходом среднего возраста представители этого знака могут и вовсе забыть про супружеский долг, но при этом они остаются верными супругами, не помышляющими об отношениях на стороне.

Рак

Раки предъявляют к этому миру слишком высокие требования. Они не умеют подстраиваться под жизненные обстоятельства, поэтому любая мелочь может выбить их из колеи. Из-за постоянных неврозов и эмоционального дискомфорта, Раки начинают злоупотреблять вредными привычками. Если одни начинают спиваться и во всем потакать супруге, другие становятся домашними тиранами, закатывающие сцены ревности. И в том, и в другом случае ситуация далека от семейной идиллии, а значит и полноценной интимной жизни. Для того, чтобы решить проблему, пара должна научиться слышать друг друга и идти на компромисс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков зодиака считаются лучшими любовниками.