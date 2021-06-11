🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июня, растущая Луна в Близнецах сулит долгожданное общение с друзьями. Девам следует быть помягче, а Львам, напротив, дать волю своим эмоциям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июня, растущая Луна в Близнецах сулит долгожданное общение с друзьями. Девам следует быть помягче, а Львам, напротив, дать волю своим эмоциям.

♈ Овен

Вас не совсем устраивает то, что вы имеете. Это факт, но молчать об этом нельзя. Пришло время переговоров, Овны. Сформулируйте четко ваши пожелания к коллегам или друзьям, с которыми назрели проблемы. В сфере любви будьте осторожны, кто-то вам строит козни.

Космический совет: пришло время откровенного разговора.

♉ Телец

В последнее время вы истосковались по общению. И теперь радостно назначаете встречи друзьям и ищете новых знакомств. Будьте бдительны, не все ваши слова могут быть истолкованы верно. Лучше соберите проверенных соратников, с которыми нестрашно подискутировать на разные темы.

Космический совет: следите за языком и доверяйте только проверенным друзьям.

♊ Близнецы

Как ни странно, но вам полезно побыть в одиночестве. Прогуляйтесь по городу под ненавязчивую музыку, поищите отдохновения в созерцании природы. Если очень захочется поговорить — доверьте ваши переживания психоаналитику.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

♋ Рак

Вас ожидает встреча, которой вы не придадите сначала значения. Однако в ней видится большой потенциал. Будьте внимательнее к своему окружению, в нем могут быть полезные вам люди, которых вы недооцениваете.

Космический совет: ждите судьбоносной встречи.

♌ Лев

Вас будет тянуть на откровенные разговоры. 11 июня можно себе позволить эту роскошь, ведь вы так долго молчали и держали все в себе. Не бойтесь, Вселенная пошлет вам надежных собеседников. Вместе вы сможете отвести душу и расслабиться.

Космический совет: время выговориться.

♍ Дева

У вас острый язык, но он способен не только на колкости, но и на миролюбивые беседы. Вспомните об этом, Девы. Время заводить новую дружбу, а может и нечто большее. Просто не судите собеседника строго и не спешите клеить ярлыки. День сулит вам романтическое приключение.

Космический совет: день сулит вам романтическое приключение.

♎ Весы

У вас завышенные требования к самому себе. Отпустите ситуацию и расслабьтесь. Поверьте, ваши близкие любят вас таким, какой вы есть. Позвольте себе принять их любовь и просто побыть в кругу дорогих вам людей.

Космический совет: позвольте близким проявить заботу.

♏ Скорпион

Дела на личном фронте, похоже, налаживаются. Вы светитесь счастьем и любовью. Продолжайте открываться вашему избраннику и будьте с ним честны. Ведь именно это — залог гармонии в отношениях.

Космический совет: выразите, что у вас на сердце.

♐ Стрелец

Вы мечтаете об идеальных отношениях. Но, увы, их не существует. Примиритесь с недостатками вашей половинки и со своими собственными. Вам будет легче развивать ваши чувства, если вы откажетесь от иллюзий.

Космический совет: откажитесь от иллюзий.

♑ Козерог

Иногда следует взглянуть на ситуацию глазами чужака. Для вас самое время отстраниться и оценить происходящее как бы со стороны. Поверьте, все не так плохо, как вы привыкли думать. Избавиться от дурных мыслей поможет пешая прогулка и чашка любимого кофе.

Космический совет: отвлекитесь от дел для прогулки на воздухе.

♒ Водолей

Вы долго готовились к важному шагу, и вот время пришло. Будет ли это переезд или переход на новую работу, не сомневайтесь в успехе. Поверьте, вы его заслужили, и Вселенная вам поможет.

Космический совет: время для решительного шага.

♊ Рыбы

На вас в последние дни слишком много навалилось забот. Вы — стойкий оловянный солдатик, но поберегите себя. Обратитесь за поддержкой и помощью к близким. Будьте уверены, вам не откажут!

Космический совет: обратитесь за поддержкой к близким.

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