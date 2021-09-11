Пять признаков женщин, которым не суждено выйти замуж

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По мнению психологов, существуют характерные черты, заранее указывающие на неудачи в личной жизни.

Психологи, занимающиеся исследованиями в области семейных отношений, обозначили пять основных признаков, которые указывают на проблемы в личной жизни женщины. По мнению специалистов, обладательницы данных «нюансов» рискуют никогда не выйти замуж и остаться в «старых девах».

Хорошая должность и высокая зарплата способны отпугнуть от успешной женщины потенциального жениха. Карьеристки, как правило, являются довольно жесткими, самоуверенными и чрезмерно активными. Именно эти моменты заставляют мужчин обращать свое внимание на других кандидаток в избранницы.

Особо довольные собой женщины склонны заявлять, что в постели способны творить чудеса и могут свести с ума любого ухажера. Практика показывает, что именно разговоры об огромном сексуальном опыте производят на многих мужчин отрезвляющие воздействие, как холодный душ. По мнению психологов, некоторые женихи начинают сомневаться в собственных постельных умениях.

Женщины, которые слишком много свободного времени посвящают своей внешности, сразу вызывают некий страх у мужчин. Когда потенциальная избранница не выходит от косметологов, стилистов, а также накачивает себя ботоксом и силиконом, у мужчин возникает боязнь прикасаться к подобным красоткам. Они не могут чувствовать себя расслабленно и естественно в опасениях нарушить что-то в облике представительницы слабого пола.

Требовательные по отношению к мужчинам женщины редко понимают, что критика разрушающе действует на отношения. Если потенциальная избранница считает себя совершенством, то и кавалер должен соответствовать этим критериям. На практике такое отношение женщины к своей второй половине быстро сведет на нет все чувства, даже если мужчина соответствует заданным параметрам.

Когда потенциальная невеста посещает всевозможные курсы, увлекается скалолазанием и походами, танцует сальсу и редко бывает дома, то это, по утверждению психологов, указывает на ее неспособность строить семью. Каждый мужчина рассчитывает, что любимая женщина будет рядом, а не на очередной ночевке в палатках или сплаве с другими людьми. Не стоит забывать, что семья — это не квест.

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