ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

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Характер у малышей, появившихся на свет в эти месяцы, не сахар.

Дети — цветы жизни. Но даже когда родители счастливы появлению долгожданного чада, не факт, что его характер с первых дней жизни будет сахар. Специалисты рассказали, в какие месяцы года рождаются самые трудные дети.

Январь

Дети января жизнерадостны и обаятельны. Но стоит присмотреться, за красивой маской кроется настоящий строптивый характер. Они имеют свое видение жизни и не готовы его менять под дудку родителей. Из-за этого между ними и родителями часто случаются ссоры. Вырастая, такой малыш станет давать всем советы и обижаться, если за них не благодарят и к ним не прислушиваются.

Апрель

К таким малышам нужен особый подход. С младых ногтей они живут обособленно и не всех пускают в свой внутренний мир. Апрельские дети тщательно выбирают себе друзей, не доверяют всем подряд. Даже родителям с ними будет непросто, так как живут они по своей внутренней логике. Такой ребенок может ненароком обидеть словом и не заметить. Даже если ему сделать замечание, он лишь пожмет плечами.

Август

Главные черты тех, кто родился в третьем летнем месяце — упрямство и самолюбие. Эти дети никогда не пойдут на поводу у родителей, даже если они неправы. Они считают себя королями мира и не готовы видеть свою роль в жизни иначе. Секретничать такой ребенок с родными не будет, все свои проблемы он будет переживать самостоятельно, пишет Дзен-канал «В декрете».

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