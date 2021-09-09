Как удачно выйти замуж: три главных правила для женщин любого возраста

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Всем девушкам хочется принца на белом коне и так, чтобы «раз и навсегда». Вот только для этого придется серьезно потрудиться.

Каждой женщине хочется выйти замуж раз и навсегда — найти того самого идеального принца. Однако, чтобы не разочароваться в избраннике, предстоит проделать большую работу. Психологи назвали три основных правила, которые помогут представительницам слабого пола стать счастливыми обладательницами колечка на безымянном пальце.

Работайте над собой

Это вовсе не значит, что вам предстоит расстаться с любимыми хобби и меняться в угоду мужчине. Речь идет прежде всего о психологической работе, а конкретно — о любви к себе. Никто не сможет восхищаться женщиной, если она сама чувствует себя «гадким утенком». Балуйте себя красивыми вещицами, читайте книги, которые утроят ваш словарный запас, посещайте необычные тренинги и гордитесь тем, какая вы.

Скажите «нет» неподходящим мужчинам

Не тратьте свое драгоценное время на альфонсов, которых в нашем современном мире развелось достаточно. Если мужчина пользуется вашим положением и деньгами — лучше сказать ему «до свидания». Также не стоит общаться с мужчинами — обладателями серьезных зависимостей (алкоголь, наркотики, казино), даже если они будут клясться вам, что бросят свою пагубную привычку. Не водитесь с абьюзерами, которые растопчут вашу самооценку и разрушат все, что вы так долго строили. С патологическими ревнивцами тоже стоит быть максимально аккуратными.

Выбирайте достойного, а не идеального

Несомненно, любой барышне хочется упасть в объятия харизматичного, баснословно богатого, сексуального, умного и щедрого мужчины. Вот только такой идеал мы можем увидеть на экране, но вряд ли в жизни. Просто подойдите к выбору спутника жизни спокойно и осознанно. Не старайтесь «окольцевать» первого встречного, но и глядите, как бы не превратиться в старую деву, ориентируясь на принцев из голливудских кинокартин.

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