Драма дочерей Елены Прокловой: как актриса стала мамой и бабушкой одновременно?

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Звезда и ее старшая дочь не раз говорили о непростых взаимоотношениях в прошлом и вехах судьбы.

Елена Проклова — знаменитая актриса, ее карьера пошла в гору практически мгновенно после роли Герды в сказке «Снежная королева». Однако личная жизнь артистки складывалась не так гладко и быстро.

Первый раз замуж она вышла в 17 лет, а уже через год стала мамой — родилась ее старшая дочь Арина. Но времени на уход за девочкой из-за работы не хватало, и Елена стала «приходящей мамой» в доме своих родителей.

«Нам приходилось не так часто расставаться, потому что нам приходилось не так часто видеться. Мама — как подарок, как сказка, как сюрприз, ожидаемый и долгожданный, а обычная жизнь — это бабушка и дедушка», — рассказывала Арина в интервью.

В 20 с небольшим лет у Арины случился конфликт с матерью, который развел их в разные стороны. По словам актрисы, дочь говорила, что мать ей должна, хотя была уже относительно взрослой и даже замужней женщиной.

«Ей было 20 с лишним лет, она уже вышла замуж, а я должна была ей квартиру и что-то еще. Все строится только на том, хочу я что-то сделать или не хочу. Чтобы я хотела, Арина должна более уважительно ко мне относиться», — делилась Елена Проклова.

Брак старшей дочери актрисы продержался пять лет. И в финале она осталась одна с маленькой Алисой. Забавно, что с разницей чуть меньше года ее мать тоже родила вторую дочь Полину: получается, что Проклова стала матерью и бабушкой почти одномоментно. Но этому счастливому событию предшествовали три смерти детей: двойни от второго супруга Александра Дерябина и мальчика от третьего мужа Андрея Тришина. Как раз тогда отношения с Ариной у Прокловой стали налаживаться, писало 7Дней.ru.

«Настал тот счастливый возраст для меня, когда груз обид, который есть у всех детей — обиды, претензии — когда они как пыль растворились в небытии», — говорит Арина.

Сегодня Полина и Арина общаются, но им трудно определить характер этих семейных отношений. По словам старшей дочери артистки, у них в семье все так — «с подвывертом». Алиса же с Полиной видятся в основном на общих праздничных сборах родных.

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