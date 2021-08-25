История одного утра: как себя ведут разные знаки зодиака в момент пробуждения

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Астрологи составили шуточный гороскоп, представив, что представители разных знаков зодиака собрались в одном общежитии.

Астрологи убеждены, что у представителей каждого знака есть свои особенности, которые отражаются на их характере и поведении. С учетом этих признаков портал Sm-news составил забавный гороскоп, дающий понять, как каждый знак ведет себя рано утром после пробуждения.

Автор материала представил, будто бы представители всех 12 знаков зодиака оказались в одном общежитии. Как бы они уживались?

6 часов: Дева встает по первому сигналу будильника, тщательно моет ванную, после чего принимает душ и чистит зубы, соблюдая рекомендации стоматологов. Она прячет свою зубную щетку подальше от других.

6 часов 10 минут: Просыпается Козерог и выключает водонагреватель в целях экономии электроэнергии.

6 часов 20 минут: После пробуждения Водолей отправляется на утреннюю пробежку. Представитель этого знака зодиака заряжается позитивным настроем и предпочитает побыть наедине со своими мыслями.

6 часов 30 минут: Перед зеркалом дерутся Весы и Лев. Они толкают друг друга, пытаясь сделать идеальную прическу с помощью геля и лака для волос

6 часов 35 минут: Телец завтракает. Не желая ни с кем делиться, он лопает варенье, а после ореховую пасту Nutella, которую обожает Овен.

6 часов 45 минут: Стрелец медленно встает с постели и снова включает водонагреватель, вспоминая Козерога.

7 часов: Рак и Дева готовят завтрак. Рак аккуратно делает аппетитные бутерброды, а Дева выжимает из фруктов сок, чтобы зарядиться бодростью на весь день.

Близнец до сих пор не проснулся. Он лишь открыл глаза и сел проверять свою почту и листать обновления ВКонтакте и Instagram. С его стороны доносится смех и шокирующие возгласы

7 часов 10 минут: Скорпион, который только недавно проснулся, срочно бежит в ванную. Оттуда в спешке выскакивают расстроенные Весы с сумкой в ​​руках.

7 часов 15 минут: Овен просыпается по будильнику и тут же устанавливает секундомер.

7 часов 15 минут 40 секунд: Овен мгновенно принял душ, почистил зубы и нарядился.

7 часов 15 минут: Овен тычет ложкой в Тельца, который съел всю шоколадную пасту. Теперь ему нечем завтракать.

7 часов 20 минут: Лев и Весы, уже приготовившись к выходу, снова не могут договориться перед зеркалом. Каждый из них хочет удостовериться, что идеально собрался.

7 часов 25 минут: Экономный Козерог принял холодный душ. Горячая вода закончилась.

7 часов 40 минут: Все ушли.

7 часов 50 минут: Близнецы вернулись. Они забыли телефон.

7 часов 50 минут: Близнецы снова вернулись. Они забыли свой кошелек.

8 часов 5 минут: Проснулись Рыбы и осознали, что остались одни в запертой квартире.

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