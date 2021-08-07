Неожиданные разводы крепких звездных пар

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Счастливая жизнь в Instagram, но ужасная в оффлайне. Какие разводы звездных пар потрясли российский шоу-бизнес в последние годы?

От этих звездных пар никто не ожидал развода. У кого-то было более 30 лет брака за спиной, а у кого-то четверо детей. Но даже эти обстоятельства не спасли их браки. Что разрушило, казалось, самые крепкие звездные пары России?

5-tv.ru рассказывает о самых неожиданных и громких разводах среди российских звезд.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомилась на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в 2010-м. Они были одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но в 2018-м начали активно появляться слухи об их разводе. Агата подтвердила, что они поставили отношения на паузу. Прилучный и Мицениеце снова сошлись летом, объяснив, что в силу разных темпераментов, они иногда «сталкиваются и бушуют».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на 30-м российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2019 год. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В ноябре 2019-го в СМИ появилась новость, что в дом звездной четы нагрянула полиция. Подруга Муцениеце вызвала сотрудников правоохранительных органов с заявлением, что Павел избивает Агату до полусмерти и не выпускает из дома. Актриса от фиксации побоев отказалась, а после вообще опровергла информацию. В том же месяце вышел клип на песню «Перекрестки» рэпера Мота, где Прилучный и Муцениеце сыграли роль влюбленной пары. О скандале быстро все забыли.

В марте 2019-го Прилучный поразил поклонников романтическим поступком: он сделал сюрприз жене и отвез ее на бал-маскарад в Венецию. Но в мае они отписали друг от друга в Instagram и снова заявили, что решили приостановить брак. В феврале 2020-го Агата и Павел подали на развод.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata) 23 Фев 2020 в 10:51 PST

Актриса запустила шоу «Честный #развод» на своем YouTube-канале и в разговоре с первой гостьей певицей Ритой Дакотой рассказала, что Прилучный был домашним диктатором, в разводе виноват он.

О домашнем насилии со стороны мужа Агата призналась 10 апреля в Instagram. Она рассказала, что Прилучный «не просыхает уже десять дней», избил ее и выгнал из дома вместе с детьми в период пандемии коронавируса. Ссора произошла на глазах у подписчиков Агаты: в тот момент, когда актриса вела прямой эфир с другом, Павел вырвал из ее рук телефон и выбросил из окна. Что будет дальше, пока что неизвестно, 5-tv.ru следит за бракоразводным процессом Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова

Отношения еще одной, на первый взгляд, крепкой семейной пары, треснули по швам спустя восемь лет брака. У Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна четверо детей: три дочери и сын, который родился 18 февраля 2020-го. Рэпер присутствовал на родах и даже перерезал пуповину новорожденному сыну Давиду. Ничего не предвещало беды и скорого распада семьи.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2017». Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Но меньше чем через месяц на страничке рэпера в Instagram начали появляться странные видео, где он распивал алкоголь, матерился при дочерях и вел себя так, как будто находился под наркотическим опьянением.

8 марта он поздравил жену и дочерей с праздником, а через несколько часов стало известно, что Джиган находится в реабилитационном центре, куда его отправила сама Оксана. Она же выложила историю в Instagram c надписью: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Позже стало известно, что Джиган напал на жену, а Самойлова намерена не только подать на развод, но и лишить мужа родительских прав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 20 Фев 2020 в 8:16 PST

Скандальные выходки рэпера не закончились. По возвращении из США, где произошел разлад в семье, Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку у себя дома. Оксана не выдержала его поведения и окончательно решила подать на развод. Что именно стало причиной развода звездной пары точно не известно, но ходят слухи, что Джиган не только употребляет наркотики, но и активно изменяет супруге.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Свадьба участников телепроекта «Фабрика звезд — 7» стала настоящей сенсацией. На церемонии в 2015-м присутствовали все сливки российского шоу-бизнеса. Спустя два года у пары родилась дочь Мия, а в 2018-м стало известно, что Соколовский изменял Дакоте и она подала на развод. Размолвка пары стала еще большей сенсацией, чем свадьба.

Влад Соколовский и Рита Дакота на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2017». Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Злые языки поговаривали, что развод раздут ради пиара, ведь без этого о фабрикантах никто бы даже и не вспомнил. И правда, карьера Риты Дакоты пошла в гору после скандального развода с Соколовским. Также в СМИ ходила информация, что расставание произошло из-за элитной квартиры в Москве и общего бизнеса. Но бывшие супруги поделили имущество без скандалов и долгих разбирательств.

Женя Огурцова и Анатолий Рамонов

Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж во второй раз в 2015-м. Казалось, что брак идеален: общие интересы, страсть и любимый сын Марк. Женя не скрывала подробности личной жизни и делилась ими на YouTube-канале KURAGA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДНОГЛАЗЫЙ БЛОГЕР (@ogyrtsova_official) 14 Окт 2018 в 6:49 PDT

Но в марте 2019-го на Youtube появилось видео, в котором Огурцова рассказала о своем разводе с Анатолием Рамоновым. Женя поделилась с подписчиками, что бывший муж ей изменял и оказался альфонсом. Хотя девушка неоднократно утверждала, что Рамонов содержит ее, гордо называла себя «содержанкой». Женя долго унывать не стала и вскоре вновь вышла замуж. Она даже не побоялась сымитировать беременность, чтобы поскорее оформить отношения в ЗАГСе.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Развода двух юмористов, которые прожили в браке больше 30 лет, не ожидал никто. Вся страна наблюдала за бракоразводным процессом, в ходе которого бывшей паре пришлось делить совместно нажитое имущество, оцененное в 1,5 миллиарда рублей. Это многочисленные квартиры, дачи, машины и коллекция произведений искусства.

Евгений Петросян и Елена Степаненко во время съемок новогодней программы «Голубой огонек» в 2009 году. Фото: РИА Новости / Алексей Ладыгин

Причиной развода стала молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова, которая младше юмориста на 43 года. Сначала она была поклонницей творчества звездной пары, потом стала администратором официального сайта Елены Степаненко, а в итоге дослужилась до художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Петросяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 29 Фев 2020 в 8:20 PST

Евгений Ваганович женился на молодой избраннице в декабре 2019-го. А в марте 2020-го стало известно, что 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. До конца не ясно, родила ли Татьяна естественным путем или пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Ребенок появился на свет в одной из лучших клиник Дубая.