Что можно и категорически нельзя делать 10 апреля в Илларионов день

Фото: хризма.рф, ТАСС /Матыцин Валерий, / Григоров Гавриил

Сегодня православные христиане вспоминают святого, который мог исцелять людей от различных недугов.

Православные христиане 10 апреля чтят память святого Иллариона, иначе его имя также пишут как Иларион.

История праздника

Илларион уже в детском возрасте решил, что посвятит свою жизнь монашеству. Каждый день он проводил в уединении вдали от людей. Святой вел добродетельную жизнь: следовал всем божьим заповедям и помогал людям. Среди своего окружения он проповедовал христианство. Люди знали о чудодейственной силе монаха и обращались к нему при болезнях и недугах. Молитва Иллариона была чудесной и исцеляющей, благодаря ее силе прекращались засуха и мор, слепые ставали зрячими, а калеки поднимались на ноги.

Что можно делать 10 апреля

В этот день женщины на Руси, как правило, собирали цветы мать-и-мачехи. В народе верили, что растение обладает волшебной силой и может принести здоровье человеку. Чтобы избавить всех близких от болезней, хозяйки готовили чай из мать-и-мачехи и угощали им всех членов семейства.

Вечером на праздник было принято находиться дома, в кругу родных. Как правило, домочадцы делились друг с другом самым сокровенным и помогали в решении проблем.

10 апреля люди старались воздержаться от споров и конфликтов и решить любой вопрос мирным путем.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот день категорически запрещалось ругаться. Особенно нельзя было выяснять отношения возле воды. Согласно поверьям, люди, которые повздорили у водоемов, останутся заклятыми врагами до конца своих дней.

Кроме того, в Илларионов день не нужно было допускать негативные мысли в голове. Если взгрустнулось, следовало переключить свое мнение на другие, более благоприятные вещи.

Поскольку было необходимо избавиться от обид, люди просили друг у друга прощение и мирились.

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