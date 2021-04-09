Что можно и нельзя делать 9 апреля в День Иоанна Прозорливого и Матрены Настовицы

Фото: azbyka.ru, ТАСС /Смирнов Владимир, /Матыцин Валерий

У святой в этот день просили урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. Иногда день называли Полурепицей, поскольку было принято делить все запасы овощей на две части.

Христианский мир 9 апреля чтит память преподобного Иоанна Прозорливого, к имени которого еще добавляют Египетский. Известно, что он родился в начале IV века на территории Среднего Египта. Он трудился плотником, но в 25 лет решил оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь.

Приняв монашеский постриг, на протяжении 15 лет Иоанн подвизался в разных обителях. Затем он пожелал полного уединения, в котором пребывал полвека, лишь изредка наставляя паломников на путь веры. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение. Святой дожил до глубокой старости — 90-летия, его не стало в 395 году.

Также в этот день почитают Матрону (Матрену) Солунскую. Она жила в Салониках в III–IV веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка заставляла ее отказаться от христианства, но Матрона не поддалась, за что с ней жестоко расправились — забили палками и бросили умирать.

На Руси Матрона получила два прозвища. Первое — Настовица. Это связано с тем, что с приходом весны поверхность снега покрывается твердым настом.

Кроме того, у святой в этот день просили урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. Потому день иногда называли Полурепицей, поскольку было принято делить все запасы овощей на две части.

Что нельзя делать в этот день:

Злоба и агрессия приведет к падению: как моральному, так и энергетическому. Важно практиковать гармонию ума, тела и психики.

Что можно делать в этот день:

Лучше заняться решением бытовых вопросов — уборкой, стиркой, приготовлением еды, а также распланировать предстоящие дела и траты. Внутри надо поддерживать легкое настроение.

День Ангела: Александр, Иван, Макар, Павел, Ян.

Приметы:

Иней и туман утром — жди урожайный год.

Ссориться в этот день нельзя, иначе потом помириться не удастся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Василиса Володина рассказала, как вести себя до 19 апреля. Популярный астролог объяснила, что можно и нельзя делать в ближайшие дни разным знакам зодиака.