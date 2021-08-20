ТОП-3 женских имен, чьи обладательницы не показывают эмоции

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Девушки часто просто не считают нужным быть для окружающих как открытая книга.

Наши чувства мы выражаем эмоциями: у кого-то богатая мимика, и все сразу написано на лице, кто-то предпочитает сообщать миру о своем состоянии вербально, а кто и бурно жестикулирует, нечаянно разбивая все вокруг. Но есть люди, которые предпочитают не делиться так явно своими переживаниями. Как пишет портал Femmie, их довольно легко вычислить по именам.

Диана

Девушки с этим именем уравновешены и спокойны. Они не теряют лицо даже в самой стрессовой ситуации, всегда контролируя не только свое состояние, но и то, как они выглядят на людях. Диана — хороший аналитик, и она не позволит сиюминутной слабости взять верх над разумом. Не станет она терпеть и чужую сентиментальность или желание распустить нюни.

Евгения

Барышни с этим именем кажутся порой хладнокровными, но это не совсем так. Евгения хорошо владеет собой, не дает воли эмоциям, но при этом может быть ранима. Просто эти женщины всегда сохраняют невозмутимый вид и тщательно подбирают слова. Не показать обиду при этом им часто бывает непросто, поэтому не стоит думать, что они совсем уж бесчувственны.

Яна

Эти представительницы прекрасного пола мудры и терпеливы. Они могут казаться тихонями, которые просто не решаются высказать свою точку зрения. При этом на самом деле они просто уже все решили про себя и не считают нужным делиться планами. Их умение ждать часто им пригождается, кроме того, они отличаются сильной интуицией.

Ранее 5-tv.ru назвал пары несовместимых женских и мужских имен.