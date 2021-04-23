Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?

Фото: ТАСС / Его Алеев

В 2021-м Вербное воскресенье отмечают 25 апреля — за неделю до православной Пасхи.

В западной традиции последнее воскресение перед Пасхой называют пальмовым, а в православной — вербным. У Вербного воскресенья есть второе название — Вход Господень в Иерусалим. Этот знаменательный для христиан праздник является одним из главных событий последних земных дней Иисуса Христа. По преданию, сын божий верхом на осле выехал из селения Вифания и устремился в Иерусалим. Там его встретил народ и сложил ему под ноги пальмовые ветви — символ победы над смертью. За день до этого Иисус воскресил мертвого — Лазаря.

Иллюстрация к Евангелие «Вход в Иерусалим» художника Василия Макашова. Фото: Фотохроника ТАСС / Геннадий Попов

Иисус посещает Иерусалимский храм и изгоняет оттуда торговцев, обвиняя их в том, что они превратили святое место в «вертеп для разбойников». Священнослужители храма не осмелились схватить его, опасаясь осуждения народа. Там же Иисус Христос исцелил слепых и хромых, а потом покинул Иерусалим и провел ночь в Вифание. Что нужно сделать в Вербное воскресенье, а что нельзя, рассказывает 5-tv.ru.

Что нужно делать в Вербное воскресенье?

В России принято покупать ветки верб и освещать их в церкви. Существуют необычные советы, связанные с этим пушистым растением. Чтобы обрести счастье, следует съесть одну почку вербы. А для богатства и здоровья советуется сварить из нее отвар и выпить.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

В храмах проходят праздничные богослужения, после которых все православные могут освятить свои веточки верб, а по приходу домой нужно слегка ударить ей домочадцев, чтобы защитить их от сглаза и порчи. Освященную вербу нужно хранить в доме до следующего Вербного воскресенья.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В праздник нельзя заниматься домашними делами. Нежелательно выполнять какую-либо работу, которая требует физической силы. Вербное воскресенье — выходной день, который нужно провести в спокойной обстановке. Нельзя предаваться веселью и выпивать алкоголь.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

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Срывать вербу с сухих деревьев и недалеко от кладбища запрещается. Если вы не покупаете веточки, то сорвите их с молодых деревьев. Существует примета, что девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы, потому что они могут запутать судьбу.