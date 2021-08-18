Биолог назвал эффективные средства профилактики COVID-19

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

По словам эксперта Романа Хряпкина, даже самые обычные антисептики могут уничтожить коронавирус.

Бывший биолог лаборатории Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпкин в интервью 5-tv.ru рассказал об эффективных способах профилактики заболевания коронавирусом.

По словам специалиста, для борьбы с распространившимся COVID-19 достаточно тщательным образом мыть руки с мылом или другим моющим средством: например, стиральным порошком или даже пеной для бритья.

«Просто тщательно мыть руки не менее 20-30 секунд. Промыв, мы гарантированно смоем с себя вирус и вызовем его уничтожение», — сказал Роман Хряпкин.

Помимо прочего, биолог отметил, что в отношении коронавируса довольно эффективен и хлоргексидин. Роман Хряпкин утверждает, что новый внеклеточный агент не является стойким и любое антисептическое средство, которое содержит поверхностно-активные вещества, вызывающее эмульгацию жиров, способно его нейтрализовать.

Специалист также подчеркнул, что обработки рук и других поверхностей подойдут препараты на основе этилового спирта.

«Если у вас дома бутылочки со спиртом, разбавляйте его до 70 градусов и результат будет очень хорошим. Почему именно 70%?! Во-первых, потому что это золотое сечение чаще всего используемое в медицине нашей, и неспроста, для дезинфекции. Оно наиболее губительно в отношении не только для вирусов, но и большинства бактерий», — сказал биолог.

Роман Хряпкин отметил, что 96% спирт не подойдет в качестве средства для обработки из-за быстрого испарения. Кроме того, его высокая концентрация может вызвать коагуляцию белков. Именно поэтому спирт не проникнет внутрь бактериальной клетки и не вызовет ее гибель.

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