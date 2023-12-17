Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира

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Сотрудница авиакомпании рассказала, как выбираться из задымленного салона воздушного судна.

Авиаперелеты, как известно, сопряжены с определенным риском. Несмотря на то, что перед каждым рейсом пассажирам дают инструктаж, как вести себя во внештатных ситуациях, есть нюансы, о которых путешественники не догадываются. Стюардесса одной из авиакомпаний анонимно дала людям совет, который поможет выжить в случае аварийной ситуации.

Как сообщает газета Express, девушка посоветовала пассажирам перед полетом запомнить, где находятся аварийные выходы, и пересчитать ряды, отделяющие их от них. По ее словам, это знание поможет, если в салоне будет задымление и идти к выходу придется наощупь.

Кроме того, для повышения собственной безопасности нужно внимательно слушать инструктаж и надевать спасательные жилеты на случай, если воздушное судно будет садиться на воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот раскрыл главные опасности при зимних перелетах.