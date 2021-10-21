Фото, видео: Instagram @safronov_nikas

Известный российский художник опубликовал архивный снимок, на котором поклонники его не узнали.

Известный российский художник Никас Сафронов показал, как выглядел в юношеские годы. На своей странице в Instagram он опубликовал архивное фото, на котором запечатлен вместе с другом Сашей Варламовым. Вероятно, кадр был сделан где-то на пляже — приятели стоят в плавках с оголенным торсом.

Как пояснил деятель искусства в подписи к публикации, на момент съемки ему было 17 лет.

«К сожалению, фотоархив с моими детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии», — признался Сафронов.

Instagram @safronov_nikas

Поклонники не сразу узнали художника на новом снимке. Многие из них отметили, что с годами он сильно изменился, а кто-то и вовсе перепутал члена Российской Академии художеств с его другом.

«Вы справа или слева?»

«Как быстро летит драгоценное время! Аж защемило! Но это было прекрасно!»

«Серьезен не по возрасту!»

«И молод, и красив!»

«Не узнать!» — отмечали комментаторы.

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