День Могущницы: почему нельзя справлять свадьбу 20 февраля

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20 февраля вспоминают преподобного Луку Елладского — греческого святого, жившего больше тысячи лет назад.

Лука Елладский, основатель монастыря Осиос Лукас, 20 февраля почитается православной церковью в лике преподобных.

Кто такой святой Лука — история праздника

Лука Стириот или Лука Елладский жил в десятом веке в Греции. С детства от любил помогать людям и посвящал все свободное время молитве. Он часто отдавал нищим свою одежду или часть урожая, из-за чего подвергался наказанию родителей.

После смерти отца отрок принял решение стать монахом. В возрасте 14 лет он принял монашеский постриг и поселился на 7 лет отшельником в келье у церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Однажды двое проходящих мимо старцев-иноков, державших путь в Рим, остановились у него и постригли Луку в великую схиму.

Из-за вторжения войск болгарского царя Симеона I он был вынужден сменить место жительства — сначала в в Коринф, а затем на 10 лет в Патры, после обратно в Яннимаки, где прожил 12 лет.

Его молитва была настолько сильной, что во время обращения к Богу, он поднимался в воздух. Оторванным от земли его заставала мать, а после — другие монахи. За соблюдение строгой аскезы и проявление большой благожелательности к людям Лука был наделен даром провидения и исцеления душевных и физических болезней.

К нему стали стекаться люди. Преподобный врачевал разные недуги молитвой и никому не отказывал в помощи. Однако большое количество посетителей нарушали его уединение и отвлекали от основных задач.

Примерно на 44-м году жизни Лука решил стать отшельником и сначала удалился на пустынный остров Ампелон, где мучимый голодом и жаждой сильной заболел. Во сне Господь, видя его страдания и при этом непоколебимое устремление к Богу, указал ему целебное растение от недуга. Но Лука не воспользовался ею, чтобы не лишиться воздаяния в Царствии Небесном.

Позже отшельник поселился в горах Геликон. Вокруг 50-летнего монаха образовалась община последователей. Воздвигнутая ими церковь святой Варвары стала началом крупного православного монастыря Осиос Лукас уже после смерти преподобного.

Он был погребен в своей келье, над которой впоследствии возвели небольшую церковь. После смерти мощи святого Луки мироточили и помогали людям исцеляться от самых тяжелых болезней.

Сегодня Осиос Лукас — действующий мужской монастырь, признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

20 февраля — Могущница

Второе название народно-христианского праздника — Могущница — пошло от травы-лапчатки с крестообразными листочками. В народе верили, что в ней заключена сила Животворящего Креста Господня.

В переводе с латыни (Potentilla) название растения означает «могущественный», «сильный», что указывает на его целебные свойства.

Отвар из листьев лапчатки гусиной употребляли в народной медицине как кровоостанавливающее, противовоспалительное и мочегонное средство.

Считалось, что именно 20 февраля могущница приобретает необыкновенную силу и становится более действенной.

Что можно делать 20 февраля на Могущницу

Праздник Луки благоприятен для духовного очищения, молитв и размышлений о смысле жизни и бытии. Как правило, 20 февраля полагалось поминать усопших предков, навещать могилы.

На Могущницу приготавливали целебные снадобья и отвары из лапчатки.

Традиционно на святого Луку пекли пироги с луком. Семья обязательно оставляла несколько штук на пороге (для умерших родственников), а также раздавала угощение нищим — на счастье. Считалось, что все отданное принесет в дом радость и благополучие.

Что нельзя делать 20 февраля

Согласно народным приметам, на Луку категорически нельзя ссориться, ругаться и таить в себе обиды. По народным приметам, все, что 20 февраля человек совершит плохого другим, вернется к нему в стократном размере.

Кроме того, нельзя справлять свадьбу, так как это поминальный день. Считается, что сыгранное торжество приведет к несчастной семейной жизни молодых. Брак не принесет удачи и будет недолгим.

Также не рекомендуется увлекаться на Луку чаепитием. Поверье утверждает, что напиток ухудшит здоровье пьющего в день Могущницы. Зеленый или черный чай лучше заменить травяным настоем или чаем, в составе которого есть лапчатка.

Приметы на Луку

Облака синего цвета — будет теплая погода.

Начало на Луку таять с северной стороны — к теплому лету.

Красное солнце на закате — лето будет холодным и ветреным.

Тепло пришло с севера — летом будет стоять теплая погода.

Гремит гром — в этом году будет плохой сенокос.

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