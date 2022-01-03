ТОП-5 звездных пар, которые любят друг друга и не скрывают этого

Фото: Instagram @kamenskux

Некоторые российские знаменитости не считают, что счастье любит тишину, и с удовольствием демонстрируют свои отношения в соцсетях.

Скажи, кто твой кумир и я скажу, кто ты. Эта популярная фраза хорошо показывает, как сильно знаменитости влияют на взгляды и образ жизни своих поклонников. Тысячи людей перенимают у звезд также модели поведения в отношениях с возлюбленными. 5-tv.ru составил подборку из пяти звездных пар, у которых можно научиться любить друг друга.

Настя Каменских и Потап

Instagram @realpotap

Фанаты давно подозревали, что исполнителей известного музыкального дуэта связывали не только деловые, но и романтические отношения. В мае прошлого года стало известно, что поклонники не ошибались — Потап и Настя сыграли свадьбу. В День всех влюбленных они поздравили поклонников совместным черно-белым фото.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Instagram @reginatodorenko

В День всех влюбленных Регина поздравила своего мужа шуткой о том, что такое любовь.

«Любовь — это когда он, возвращаясь с работы, говорит, что не будет есть, но на пороге дома спрашивает: «А у нас есть что-нибудь вкусненькое?“» — написала Тодоренко в Instagram.

Топалов тоже поздравил жену в соцсети, опубликовав несколько трогательных фотографий с ней. В качестве подписи он оставил ровно 130 черных сердечек.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Юморист и бывшая спортсменка давно заручились репутацией «примерных семьянинов». Они живут в браке уже семь лет и воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию. Пара регулярно делится в Instagram моментами из своей семейной жизни. В день всех влюбленных они поздравили друг друга стихотворениями. Павел даже начитал его своим голосом.

Нюша и Игорь Сивов

Instagram @nyusha_nyusha

О любви этой пары никто не скажет лучше, чем они сами.

«Когда ты рядом, я меняюсь… Я готова идти навстречу всему новому… Ты вдохновляешь, любимый, ты зажигаешь неиссякаемой энергией. Ты искренне удивляешься, ты искренне смеешься… Я принимаю и люблю в тебе абсолютно все», — поздравила певица своего возлюбленного с 14 февраля.

«Много ли нужно человеку для счастья? Много. Целого другого человека», — ответил он ей.

Мот и Мария Мельникова

Instagram @maryme.23

Известный рэпер и модель сыграли свадьбу в апреле 2017 года. В январе 2018 года у пары родился сын Соломон. Каждый год они трогательно поздравляют друг друга с годовщиной свадьбы и другими личными праздниками. Не стал исключением и День святого Валентина.

«Не важно, нашли вы уже свою вторую половинку или нет, и кого вы любите, важно, чтобы любовь жила в ваших сердцах», — обратилась к подписчикам Мария.

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