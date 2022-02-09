Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля
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На Руси в этот день старались особенным образом затопить печь, чтобы привлечь в дом достаток.
Православные верующие отмечают 9 февраля перенесение мощей архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.
Златоустьев день: история праздника
Праздник назвали в честь святителя Иоанна Златоуста, епископа Константинопольского. Святой жил в IV веке в Антиохии, а затем служил в Константинополе. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника святитель и получил прозвище Златоуст.
За свою жизнь Иоанн претерпел много утрат и гонений. Святитель умер в ссылке в поселении Команы (расположено в 15 километрах от Сухума) в 407 году. Там же святой и был погребен. Когда патриарх Константинопольский Прокл совершал богослужение в 438-м, то произнес похвальное слово Иоанну Златоусту.
Народ перебил Прокла и попросил святителя перенести мощи почившего епископа в Константинополь. Прокл получил согласие императора Феодосия II, и мощи были перенесены в Константинополь. На перенос мощей собрался весь город. Во главе хода шел святитель Прокл, так мощи с молитвами и песнопениями внесли в церковь Святой Мученицы Ирины. Когда гроб открыли, останки святителя оказались нетленными.
В народе праздник назвали Златоустьев огонь, так как 9 февраля было принято чтить печной огонь. В темное время суток зимой пламя заменяло солнечный свет. В Златоустье огонь зажигали домашний очаг и следили, чтобы он горел весь день. Устье печи окрашивалось в золотой цвет, все поленья горели. Так в дом призывали порядок, здоровье и хороший урожай.
Приметы на 9 февраля
В Златоустьев день смотрели на погодные условия. Считается, что погода 9 февраля определит, каким будут остаток зимы и начало весны.
- Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги;
- Оттепель означала, что морозы скоро усилятся;
- Если облака словно движутся против ветра, то будет снег;
- Запотевшие стекла в доме указывали на скорое наступление тепла;
- Если недавно была метель, и верхушки сугробов оказались закругленными, то лето принесет хороший урожай.
Что можно делать 9 февраля
Чтобы в Златоустьев день не было проблем с огнем в устье печи, к празднику готовились заранее — собирали лучину. Для этого рубили березы впрок, снимали кору и сушили. Готовить лучину необходимо было в холодное время, потому что зимой в деревьях меньше сока.
В тот день молились и обращались к Иоанну Златоусту. Его просили о помощи в учении, постижении грамоты и приходе духовных сил. Также в этот день читали особый заговор от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели», пишет «Ytro.news».
Что нельзя делать 9 февраля
Под запретом в Златоустьев день были ссоры с близкими из-за пустяков. Также не рекомендовалось стричься в этот день и слишком любоваться на себя в зеркало. Считалось, что Иоанн не любил нарциссов, поэтому мог разгневаться.
В Златоустьев день советовали воздержаться от активных игр, потому что в праздник нельзя было получать травмы, порезы и ожоги. Нельзя было делать крупные покупки и дарить подарки, мыть голову.
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