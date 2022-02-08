Феодор Студит: что можно и нельзя делать 8 февраля

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Народные поверья гласят, что в этот день в дом могут наведаться души умерших.

Кто такой преподобный Феодор Студит

Православные христиане чтут 8 февраля память священнослужителя Феодора. Церковный деятель жил в Византийской империи с 759 по 826 годы. С 798 года исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Отсюда же пошло и его прозвище — Студит. В 22 года Феодор принял постриг. За супругом последовала и жена — Анна. Феодор считал, что провел свои юношеские годы в праздности и достатке, поэтому в монастыре он упорно работал и брался за самые тяжелые дела: выкорчевывал деревья, носил воду, занимался земледелием.

Несколько раз преподобный противостоял императорам: он обличал их в греховных делах и открыто не соглашался с решениями. За свою непокорность Феодота ссылали, но каждый раз он возвращался в родную обитель и продолжал свое дело. Феодот оставил после себя устав Студийского монастыря. Позже эти правила переняли и христиане на Руси. До XIV века по уставу жили в русских монастырях. Преподобный Феодот также запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений.

В чем помогает Феодор Студит

Преподобному Феодору молятся об укреплении веры, борьбе с греховными помыслами, даровании терпения и смирения. Помогает он и поправить здоровье. Верующие просят его о даровании исцеления. Считается, что Феодот особенно быстро помогает людям, с болезнями желудка.

В России есть три храма имени святого. Самый известный находится в Москве у Никольских ворот. В 1626 году эту церковь построили по указу патриарха Филарета.

Народные приметы 8 февраля

На Руси день, посвященный Студиту, назывался Федор Поминальник. Эту же дату отмечали как Гороховый день.

Если вы с утра пела синица, скоро похолодает;

Звездная ночь предвещает хороший урожай льна;

Луна светит бледно — к снегопаду;

Если в морозную погоду наблюдается солнечный закат без туч — жди стужи.

Что можно делать 8 февраля

Народные поверья гласят, что 8 февраля важно вспоминать об умерших родственниках. Иначе души усопших могут сами наведаться в дом, особенно ночью. Чтобы этого не случилось, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой или посетить могилы близких. Также можно поставить на ночь блюдо для усопших, чтобы накормить их на том свете. От появления нечистой силы защитит присутствие в доме постороннего человека. Поэтому ночь лучше провести не в одиночестве, пишет «Ytro.news»

Что нельзя делать 8 февраля

На Федора Поминальника не следует подолгу задерживаться у зеркала. Предки верили, что к любующемуся собой в отражении иногда приходит бес, чтобы напугать.

Не рекомендуется готовить блюда из картофеля. По народным приметам, такая пища плохо скажется на желудке. Картошку лучше заменить на горох. Его считают полезным продуктом для защиты от болезней желудочно-кишечного тракта.

В Федоров день стоит воздержаться от открытия окон. В отверстия якобы смогут пробраться души умерших. А если помещение нужно проветрить, защититься от потусторонних сил помогут повешенные на окно ветки чертополоха.

Незамужним девушкам 8 февраля в старину запрещали знакомиться с парнями, чтобы нечисть не явилась им в облике молодого человека.

Нельзя пускать в дом чужого кота. Иначе с его приходом поселится несчастье.

8 февраля не стоит начинать новые дела, так как они могут принести убытки.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 9 февраля в Златоустьев день.