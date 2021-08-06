Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Фото: © Simone Brandt/www.globallookpress.com

Астрологи объясняют, как натальная карта помогает найти свое предназначение.

Натальная астрология — это гороскоп по дате и времени рождения. Его можно сделать, составив свою натальную карту.

Что такое натальная карта?

Натальная карта представляет собой схему звездного неба на момент рождения человека. Карта формируется из расположения планет, которое влияет на судьбу, настоящее и будущее.

Лилия Любимова

Астролог, психолог — Натальная карта — уникальная история, потому что цикл зависит не только от расположения определенных планет. Есть так называемые дома гороскопа — их расположение очень тесно связано именно с временем и местом рождения. Кроме того, дома гороскопа связаны с событийной канвой. То, что мы называем судьбой — это как раз-таки дома гороскопа, потому что положение планет влияет на характер.

По мнению Лилии Любимовой, люди, родившиеся в один день, но в разных местах, имеют совершенно разную судьбу. И даже если люди родились в одном месте, но в разное время — судьба тоже будет абсолютно уникальной.

Астролог обращает внимание, что эти показатели меняются каждые две-четыре минуты в зависимости от географической широты и времени суток. По словам специалистов, за время от двух до четырех минут сетка домов смещается на один градус. Это смещение дает поправку в наступлении времени или события на один год. Если один человек родился на четыре минуты позже другого, и уже произошло смещение, то у одного из них наступит это событие, а у другого — не наступит вообще.

Как рассчитать натальную карту?

Расшифровать натальную карту можно самому. Для этого в сети существуют специализированные сайты. Вбиваете туда свое имя, дату, время и место рождения — и получаете результат. Такие сайты отражают:

• Общее описание характера носителя данных. По натальной карте, тот знак зодиака, в котором находилось Солнце, и отвечает за характер.

• Асцендент носителя. Асцендент — это показатель внешности и поведения на публике, первого впечатления. Бывает, что с первого взгляда «прочитать человека» как открытую книгу невозможно — и вот тогда следует изучить его асцендент.

• Дома гороскопа. Это и есть то самое расположение планет: находясь в каком-то доме, планета покровительствует сфере жизни и влияет на определенные моменты в судьбе.

• Синастрия. Этот термин подразумевает под собой совместимость по натальной карте. Астролог накладывает друг на друга натальные карты и исследует планетарные аспекты. В итоге из анализа можно узнать о взаимоотношениях между двумя людьми.

Что дает натальная карта?

Натальная карта помогает описать личность, предназначение, понимание качеств характера человека, а если рассматривать карту в качестве прогноза, то и раскладку на будущее. Натальная карта может дать человеку некие инструменты, которыми можно пользоваться в течение жизни. Например, в установлении коммуникации, продвижения по карьере или даже любовных делах.

Астролог и нумеролог Олег Персидский отвечает, почему следует корректно читать натальную карту.

Олег Персидский

Астролог, нумеролог — В натальной карте есть на первый взгляд невидимые связи, с помощью которых можно понять взаимодействие человека с окружающим миром. Там же могут быть ответы на многие вопросы: что происходит с человеком, почему он мыслит так или иначе, почему его поступки носят такой характер — на все эти вопросы можно получить ответы с помощью правильного прочтения.

Однако следует помнить, что натальная карта по первому запросу в интернете не даст вам стопроцентную информацию о человеке, так как даже в одном городе и в одну минуту может появиться на свет несколько десятков людей. Астролог для расчета использует более полные данные.

Олег Персидский

Астролог, нумеролог — Ничего плохого в платных расчетах, анализах, нет. Если этот расчет сделан грамотно, то он покажет индивидуально для конкретного лица, что у него происходит, происходило и что может происходить, и даст четкие ответы, каким путем ему идти. Это отличие общего от частного.

© olf/www.globallookpress.com

Гороскоп или натальная карта?

Мы привыкли читать журнальные гороскопы, где астрологи советуют, на чем сосредоточиться в той или иной ситуации одному из 12 знаков зодиака. Но по мнению астрологов, эта информация — обобщенная, ведь на один знак приходятся миллионы людей.

Лилия Любимова

Астролог, психолог — Мы привыкли слышать: «Кто ты по знаку зодиака?» Но это всего лишь положение Солнца. Помимо Солнца в астрологии учитывается еще 15 планет и 12 домов гороскопа. И самое главное, что эти планеты не просто так расположились — они взаимодействуют между собой. В гороскопе одних людей Солнце и Луна могут друг другу помогать, если так вышло в момент его рождения, если они были в таких отношениях. А в гороскопе другого человека Солнце с Луной могут конфликтовать — и это тоже даст очень сильные поправки в характере человека и его дальнейшей самореализации.

На распространенный зодиакальный прогноз не следует полагаться целиком и полностью, ведь он составляется для нескольких миллионов человек без определенной привязки к характеристике человека. В таких гороскопах нет разделения даже на ранних или поздних представителей знака — а ведь в описании характера они имеют множество различий. И для кого-то он будет работать в большей степени, а для кого-то не будет работать совсем. Индивидуальность гороскопа увеличивается вместе с уникальными факторами, влияющими на судьбу человека.

Олег Персидский

Астролог, нумеролог — В масштабах страны можно сказать, что страна хорошая, страна большая, но чем она отличается от других стран? Вот то же самое — общий гороскоп, общий прогноз, чем отличается один знак зодиака от другого, какими событиями за какой-то период. А если брать частные ситуации, то в масштабах страны мы можем проанализировать конкретного человека: какое влияние он оказывает на окружающих, какое влияние окружающие оказывают на него.

Более точные рассчеты, по словам специалистов, — платные. За время работы с клиентом астролог «показывает», что у него происходит, происходило и что может происходить. Доверять или нет своей астральной карте — только ваш выбор.