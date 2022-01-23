Григорьев день: что можно и что категорически нельзя делать 23 января

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На Руси этот день называли Григорием-летоуказателем, в этот день пытались определить засушливым или дождливым будет лето.

Православные христиане 23 января чтят память Григория Богослова. На Руси этот день называли Григорием-летоуказателем и внимательно следили за погодой. Также праздник был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Григорий Богослов жил в Каппадокии (регион в центральной части Турции) в IV веке. В сан священника его рукоположили в 361 году. Позднее Григорий стал епископом города Сасима.

Однако святой не желал занимать высокую должность в духовенстве и скоро вернулся домой. В Сасиме он не рукоположил ни одного клирика и не провел ни одной службы. Через 20 лет Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора. По его инициативе был дополнен Никейский Символ веры.

Григорий Богослов считается защитником православной веры. Еще до появления на свет он был обещан Богу. Его отец, мать, брат и сестра были канонизированы после своей кончины.

Что можно делать 23 января

На Руси 23 января называли Григорием-летоуказателем. Праздник получил такое название, потому что по погоде в этот день крестьяне пытались предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым.

Мысли о лете наводили крестьян и на мысли о предстоящих полевых работах. Считалось, что в Григорьев день нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.

На ужин было принято готовить мясо. Вечером все члены семьи собирались за одним столом и ели приготовленное блюдо. По поверью, каждый, кто отведает в этот день мяса, в течение года будет здоров.

Чего нельзя делать 23 января

В Григорьев день категорически запрещалось выбрасывать крошки со стола. Каждую из них собирали и съедали, чтобы отвести от себя болезни.

Также 23 января запрещалось бездельничать и лениться, пишет Утро.ру. На Руси считали, что святой Григорий был трудолюбивым и ответственным человеком, поэтому став святым, благоволит к таким же.

Приметы на 23 января

Если на стога сена опустится иней, то летние месяцы будут сырыми.

Ветер с юга означает, что летом будут многочисленные грозы. Особенно в первые месяцы.

Ясный день 23 января предвещает жаркое и сухое лето.

Если в Григорьев день небо было безоблачным и ясным — весна наступит рано.

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