Обрезание Господне: Как провести 14 января, чтобы привлечь счастье и успех?

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14 января наряду со Старым Новым годом отмечается православный праздник — День обрезания Господня. В этот праздник верующие соблюдали множество традиций и обычаев.

Православные христиане 14 января отмечают День обрезания Господня. Церковный праздник совпадает со Старым Новым годом, поэтому так или иначе имеет связанные с ними традиции.

История праздника

Дата Обрезания Господня привязана к дате Рождества и неизменна. 14 января церковь вспоминает, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и там вместе с наречением имени — Иисус — совершили обряд обрезания, который был обязательным по ветхозаветному закону для всех новорожденных мальчиков на восьмой день жизни. Данная традиция символизировала связь ребенка с Богом и очищение от первородного греха.

Что можно делать 14 января

В День обрезания Господня в народе было принято собираться всей семьей, просить друг у друга прощения и отпускать все обиды. 14 января было необходимо очистить душу от скверных мыслей и наполнить ее добротой и любовью к окружающим.

Считалось, что на праздник обязательно нужно помочь нуждающимся. Люди верили, что таким образом они становятся ближе к Господу и очищаются от грехов. Многие угощали друг друга и говорили теплые слова.

В ночь на 14 января верующие также ежегодно посещают храм, где совершается всенощное бдение.

Поскольку наряду с православным праздником, 14 января отмечается Старый Новый год, в этот день было принято загадывать желания. В народе верили, что если записать его на листочке и при этом исключить частицу «не» при формулировке, мечта обязательно осуществится.

Что категорически нельзя делать 14 января

Чтобы привлечь в дом счастье и успех, необходимо, чтобы 14 января первым порог дома переступил обязательно мужчина. Праздник запрещено проводить исключительно в женской компании, иначе таким образом можно притянуть в свою жизнь неприятности.

В этот день не разрешалось выбрасывать из дома мусор и ссориться друг с другом. Серьезную уборку также лучше отложить на пару дней.

Не рекомендуется 14 января давать деньги в долг и пытаться решить свои финансовые проблемы. Люди верили, что в противном случае они будут считать деньги весь следующий год и проливать слезы.

Нежелательно надевать в праздничный день старую одежду, поскольку она может препятствовать новым благоприятным переменам в жизни.

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