Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com /photorevolution, /McPHOTOf

Этим дамам надо быть настороже, ведь из-за их поведения отношения могут рассыпаться.

Астрологи считают, что на судьбу человека влияет дата его рождения, в том числе и в любовном плане. Некоторым женщинам особенно везет в отношениях, а представительницы трех знаков зодиака могут быть всегда в роли обманутых женщин, пишет издание «Экспресс-Новости».

Женщины-Тельцы обожают свою семью, но порой они бывают чересчур властными и жесткими. Они любят решать все домашние и рабочие вопросы самостоятельно и смирившись с подчинением близких, Телец упускает момент, когда за ее спиной начинается интрижка. Астрологи считают, что, взваливая на себя слишком много дел, такие дамы превращаются из нежной и заботливой жены в «железную леди». А ведь мужчинам присуща нежность не меньше, чем их половинкам.

Мягким и женственным Девам для идиллии в отношениях не хватает романтики. Они не любят наряжаться, чтобы покорить мужчину. Вместо шикарных нарядов они предпочитают комфортную одежду. По этой и многим другим причинам в семье Дев случаются измены, в том числе и после долгих лет совместной жизни.

Роман с представительницей знака зодиака Стрелец будет безоблачным для ее избранника: романтика, отсутствие ревности и привязанности делает такие отношения радостными для обеих сторон. Однако, когда женщина-Стрелец по-настоящему влюбляется, она уже не может жить легко в свободных отношениях. Поэтому требует от возлюбленного верности и честности, к которой он не привык с самого начала романа и порой история любви заканчивается разбитым сердцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре женских знаков зодиака, способны привести к успеху любого мужчину.