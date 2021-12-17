Американские ученые назвали простой способ продления жизни

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Исследователи научно обосновали взаимосвязь между долголетием и отношением к происходящему.

Эффективный способ продлить себе жизнь — мыслить позитивно. Научное обоснование этого простого тезиса нашли ученые из школы медицины Бостонского университета. Их выводы опубликованы в журнале Национальной академии наук США. В статье, содержание которой приводит ФАН говорится, что взаимосвязь между долголетием и отношением к происходящему изучается уже давно.

Теперь же исследователи проанализировали состояние здоровья 1429 мужчин — ветеранов боевых действий и около 70 тысяч женщин-медсестер. Оказалось, что те, кто с молодых лет мыслил позитивно, оставался оптимистом и в 85 лет. При этом качество их жизни в пожилом возрасте было выше, а продолжительность жизни на 11-15% длиннее, чем у пессимистов.

Однако ученые отмечают, что такой, казалось бы, простой способ продления жизни доступен далеко не всем. Человечество склонно жаловаться на жизнь и предаваться унынию, а это накладывает отпечаток на работу всего организма.

Психологи советуют заполнять весь день делами, чтобы на мысли о неприятностях времени попросту не оставалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые определили, какова реальная запрограммированная природой продолжительность жизни хомо сапиенса — без достижений медицины.