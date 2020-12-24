Святой Никон: что необходимо успеть сделать 24 декабря

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На Руси этот мученик олицетворяет борьбу с нечистой силой.

Православный мир 24 декабря вспоминает преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря, который жил на рубеже XI — начале XII веков в нынешней украинской столице. Он принял иночество, но в 1096 году был взят в плен половецкими войсками. Находясь в неволе и перенося все мучения, свыше ему был послан дар — своей молитвой исцелять других людей.

История праздника

Святой Никон именуется «сухим», потому что высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Однако он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве, благодаря чему совершил много богоугодных дел.

Скончался преподобный в середине XII века и был погребен в Ближних пещерах — уникальном комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи других святых.

На Руси святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой, а также тем, кто способен даровать успокоение любой душе.

В этот день принято дома зажигать свечи, именно так крестьяне «призывали» солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечисть. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

В католическом мире сегодня конечно же главный праздник — Сочельник.

Что нельзя делать 24 декабря

Издавна в этот день вечером женщинам нельзя было ничего делать по дому, а мужчинам охотиться или рыбачить. Запрещено гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, сквернословить, ругаться или ссориться.

Что можно делать 24 декабря

Лунный цикл завершается вместе с 2019 годом, а потому пора подвести итоги — лучше всего заняться духовными поисками, планами на будущее и вообще, поддерживать в себе гармоничное состояние, иначе они не сбудутся. Сегодня желательно заниматься благотворительностью. Унынию поддаваться нельзя, как, впрочем, и в любой другой день, а заменить его радостью от текущего момента.

Зачатие: судьба ребенка, зачатого в этот день, будет счастливой и прекрасной. Малыша в будущем ждет благополучная и успешная жизнь, он станет очень удачливым, целеустремленным и трудолюбивым человеком.

Сновидения: в эту ночь можно увидеть пророческие сны, а если человеку явятся умершие предки, то скорее всего дадут подсказки, как действовать в сложившейся затруднительной ситуации. Поэтому после пробуждения важно максимально четко вспомнить все детали.

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