Прогрев лобового стекла авто: четыре главных ошибки

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Многие водители замечают, что после зимы на стекле появляются заметные трещины и сколы. Причиной этому может стать неправильный прогрев после обледенения.

В зимний период времени для водителей становится почти регулярным ритуалом прогрев заледеневшего лобового стекла перед поездкой. Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин дал совет по этой процедуре и указал на распространенные ошибки автолюбителей.

«Мы постоянно куда-то спешим. Если не каждый день, то большинство из них. Машину не греем не из веры в современные технологии, а в силу отсутствия времени», — отметил эксперт.

Итак, первая ошибка — помните, что трещины на лобовом стекле образуются от резких перепадов температур. Поэтому не рекомендуется поливать стекло горячей водой. Это верный способ получить трещины.

К слову, незамерзайки это тоже касается — если вы обмоете этой жидкостью ветровые стекла, то на них снова появятся ледяные узоры. Что, собственно, является второй ошибкой многих водителей.

В-третьих, не заставляйте насильно работать примерзшие дворники — из-за этого часто сгорает предохранитель.

И четвертое — не стоит вхолостую гонять дворники по стеклу, как только появляется первый подтаявший участок. По намерзшему окну резинка на них сотрется на глазах и будет плохо протирать стекло, осложняя обзор.

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