Что можно и нельзя делать 7 декабря в День святой Екатерины

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Православные христиане 7 декабря почитают память святой Великомученицы Екатерины, покровительницы брака и любви.

Православные христиане 7 декабря чтят память святой Великомученицы Екатерины, покровительницы брака и любви. На Руси этот день связан с множеством примет, а также рядом обычаев.

Память великомученицы верующие чтят 7 декабря. В старину в этот день девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга.

История праздника

Однажды Екатерина, невеста Иисуса Христа, пришла в храм во время праздничного жертвоприношения и призвала императора Максимиана отказаться от язычества с его жестокими обрядами. Император воспротивился ей и отказался принимать христианскую веру. Чтобы показать ей торжество языческой мудрости, император созвал 50 лучших мужей империи. Но святая взяла верх над мудрецами. Они уверовали во Христа, за что император Максимиан их казнил.

Что можно делать 7 декабря

В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж, надо молиться святой Екатерине. Мужчины же должны поститься и просить Бога дать им трудолюбивую и не ленивую жену. В День святой Екатерины необходимо не переедать. Лучше сделать выбор в пользу каши, ржаного хлеба, супа и тушеных овощей.

Что нельзя делать 7 декабря

7 декабря запрещается засиживаться в гостях допоздна — дойти до дома нужно до того, как на улице стемнеет. Также не стоит танцевать, пить алкоголь и устраивать шумные вечеринки. Откажитесь на день от физической работы: стирки, уборки, ремонта, рукоделия. Отложите ее на другое время. Что касается праздничного стола, то на нем не должно быть мясных или молочных блюд.

Приметы 7 декабря

«Жертва тополю»: на Руси на дерево накидывали платок, чтобы брак был удачным и девушке не довелось остаться вдовой.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

Замужние женщины возле иконы ставили три свечи, «чтобы род не прерывался».

В этот день, 7 декабря в Армении официально отмечается как День памяти жертв землетрясения. Также, в России отпразднуют Международный День гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и категорически нельзя делать 6 декабря в Митрофанов день.