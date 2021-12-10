Ученые выяснили, что томография повышает риск развития рака

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Частые обследования грозят раком щитовидной железы и лейкемией пациентам женского пола и людям моложе 45 лет.

Обследования с помощью компьютерной томографии увеличивают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Тайваня, пишет Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые изучили данные из тайваньской системы Национального медицинского страхования, собранные в период с 2000 по 2013 годы. В ней зафиксированы более 20 тысяч случаев рака щитовидной железы, столько же — неходжкинской лимфомы и 13 тысяч лейкозов.

У пациентов с этими заболеваниями исследователи изучили истории приема лекарств, семейный анамнез и образ жизни, а также их медицинские обследования и операции. Авторы пришли к пугающему выводу: компьютерная томография повышает риск развития рака щитовидной железы и лейкемии. Особенно сильно это затронуло женщин.

Еще одна группа риска — люди моложе 45 лет. У молодых пациентов томография повышала риск развития неходжкинской лимфомы.

Ученые считают, что виной всему высокое рентгеновское излучение. Оно оказывает мутагенный эффект на клетки живого организма, что приводит к развитию раковых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали кашель самым частым симптомом рака легких.