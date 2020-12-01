День Платона и Романа Зимоуказателей: Что категорически нельзя делать 1 декабря

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На Руси в первый день зимы особое внимание уделяли приметам: каждый пытался определить, будет зима теплой или суровой.

Православные верующие почитают 1 декабря память святых мучеников Платона и Романа. На Руси первый день зимы связан со множеством примет, а также рядом обычаев.

История праздника

Платон был родным братом мученика Антиоха. Они родились в христианской семье, и еще в юности начали проповедовать слово Божье. Роман известен тем, что однажды встретил в Кесарии епарха, шедшего на языческий праздник. Тогда он попытался убедить его отречься от веры.

В итоге Платон и Роман были жестоко казнены за христианские проповеди. В годы их жизни в IV веке у власти находился император Агриппин, который занимался преследованием последователей Христа. Святых признали мучениками.

Что можно делать 1 декабря

В первый день зимы декабря крестьяне занимались разными промыслами, приносящими доход. Например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.

Также на Руси в этот день было принято молиться Роману и Платону об улучшении благосостояния. Кроме того, святых просили помочь пережить зиму и послать хороший урожай следующей осенью.

Что нельзя делать 1 декабря

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если не сходить в храм, то можно остаться без средств к существованию.

Приметы 1 декабря

На Руси мученика Романа и Платона называют Зимоуказателями. По первому дню зимы судили, какой будет все данное время года. Наши предки заметили, что если 1 декабря выдавалось суровым, то и вся зима оказывалась холодной.

Комар или муха, появившиеся в доме — к оттепели.

Потепления ждали и в том случае, если за окном можно было увидеть разгуливающую по двору ворону.

Если луна была полной, то ждали снегопад. Если вокруг месяца круги — скоро будет мороз.

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