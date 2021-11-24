День Феодора Студита: что можно и что нельзя делать 24 ноября

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24 ноября 2020 года православные верующие чтят память преподобного Феодора Студита — византийского монаха, аскета и писателя.

Православные верующие 24 нобяр почитают память византийского монаха, аскета и писателя — преподобного Феодора Студита. Он появился на свет в 758 году в Константинополе в семье благородных и богатых людей, которые смогли дать сыну качественное образование. Когда Феодору исполнилось 32 года, он вместе с супругой Анной решил уйти в иночество.

Наши предки на Руси говорили, что в этот день, 24 ноября, Феодор начинает студить землю. Погода стояла холодная и поэтому люди стали называть этот праздник Студитом, пишет ytro.news.

Традиции 24 ноября:

Так как в северной местности в это время уже вовсю лежал снег, открывался санный путь.

Девицы вечерами гадали на суженых. Брали головку чеснока, чистили ее и пересчитывали зубчики. Коли их количество было четным, то и свадьбе быть в ближайший год. Если количество зубчиков было нечетным, то предстояло еще год в девках сидеть.

Перед сном обязательно нужно было съесть что-то соленое, например, рыбу или огурец. На столе в комнате девица оставляла стакан с водой. Засыпая, она произносила про себя: «Суженый-ряженый во сне приди, мне попить водицы принеси». Будущий муж после этого должен был явиться во сне.

Крестьяне до 24 ноября старались закончить все сельхозработы. Люди верили, что если не успеют к этой дате, то следующий год станет для них тяжелым и неурожайным.

Наши предки старались 24 ноября оставаться дома и быть поближе к печи.

Хозяйки перебирали посуду и избавлялись от треснутых тарелок и бокалов — иначе не будет достатка.

Что нельзя делать 24 ноября:

В этот день не играли свадьбы и не сватались. В противном случае семейная жизнь молодых терпела неудачи, и они быстро расходились.

Нельзя грубить, употреблять много пищи и долго спать.

Приметы 24 ноября:

Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.

Если погода теплая на Феодора — значит, и зимушка теплой будет.

Светит солнце — к похолоданию.

Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным на грибы.

Чтобы много ягод уродилось, в этот день в старину заваривали чай с сушеными ягодками.

Если гуси на лед выходят, то на Рождество потеплеет.

Наши предки на день Феодора Студита варили щи. Люди верили, что если их съесть горячими, то зима будет теплой.

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