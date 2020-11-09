Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца
Фото, видео: ТАСС / Нозим Каландаров
Ученого монаха почитают за создание наиболее ранней летописи «Повесть временных лет». В день, когда верующие чтят его память, необходимо соблюдать несколько запретов.
В день 9 ноября православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца. Именно он создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов начала XII века — «Повесть временных лет».
Преподобный Нестор Летописец родился в Киеве. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. Нестор много времени проводил за письменными трудами и отдавал все силы учебе. «Повесть временных лет» была написана после компоновки сведений из множества источников.
Что нельзя делать 9 ноября
В этот день ни в коем случае нельзя переедать. Стоит максимально ограничить себя в еде и предаться благим мыслям и молитвам.
Также 9 ноября строго-настрого запрещено давать другим людям в течение дня обещания, но не выполнять их. Если позабыть об обещанном, в день святой Прасковьи (10 ноября) человеку воздастся, несмотря на наличие или отсутствие у него злого умысла.
Что можно делать 9 ноября
В этот праздничный день принято давать наперед большие, значимые обеты — обещания. Финансово обеспеченные люди в древности зарекались построить церковь или подать большую милостыню. Женщины клялись сшить или связать какое-либо изделие только за одну ночь. Кто-то обещал отнести подношения (пироги, хлеб, одежду, полотенца, платки и другое) в храм.
Пообещав перед иконой выполнить какой-либо зарок, в случае беды, обещание нужно было срочно осуществить — тогда все напасти отступали.
Приметы на 9 ноября
— на деревьях иней — на неделе будет сильное похолодание;
— сильный туман утром — к теплым денькам;
— снег лежит на влажной почве — весна будет ранней и теплой.
Праздники и знаменательные даты
9 ноября во всем мире отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; Международный день антиядерных акций и рождение Пророка Мухаммеда.
Именины у Андрея, Еротииды, Капитолины, Марка и Нестора.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать 8 ноября в Дмитриев день.