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Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе фрукта.

Врач-диетолог Антонина Стародубова в интервью агентству «Москва» раскрыла целебные свойства граната и его роль в борьбе с тяжелыми недугами. По словам главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения, регулярное употребление этого продукта помогает в профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, гранат способствует работе центральной нервной системы за счет повышенного содержания железа, витаминов группы В и С, пантотеновой и фолиевой кислот. Плод также обладает противовоспалительным, антисептическим, мочегонным и вяжущим действием.

Гранат лучше употреблять в свежем виде отдельно или в качестве приправы к салатам, блюдам из овощей, мяса и птицы, советует эксперт. Приобретать плоды желательно без дефектов — проколов, трещин и пятен на кожуре. Последние могут говорить о том, что продукт гнилой.

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