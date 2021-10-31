Луков день: что можно и категорически нельзя делать 31 октября
Фото: Lampada.in.ua
Мученик участвовал в миссионерских путешествиях и написал одно из Евангелий о Деяниях святых апостолов.
Евангелист Лука всю жизнь посвятил служению Господу и проповедованию его слова в разных странах. Святой следовал за апостолом Павлом, участвовал в миссионерских путешествиях и позже написал одно из Евангелий о Деяниях святых апостолов. В мирской жизни Лука серьезно увлекался медициной и философией. По преданию, именно Лука впервые занялся созданием икон. Запечатлев облик Богоматери, он стал первым в истории иконописцем.
Святой Лука прожил долгую и праведную жизнь. Однако уже в старческом возрасте — в 84 года — мученика распяли на дереве.
Что нельзя делать 31 октября
В этот день нельзя переедать, предаваться обжорству. Древнее сказание гласит: «Лука из человека всю гниль выводит». Поэтому предки придерживались голодания, дабы не нагружать пищевод 31 октября.
Нельзя спиливать деревья, обрывать кору и ветки для собственных нужд.
Что нужно делать 31 октября
Из-за созвучия имени апостола с овощем, с древних времен 31 октября люди старались съедать хоть немного лука в этот день. Предки верили — овощ, съеденный в этот праздничный день может не только благотворно повлиять на иммунитет, но и избавить от хронических заболеваний.
Художникам в этот день нужно прочитать молитву и попросить Луку о вдохновении и востребованности. Как-никак, апостол первым изобразил святых на холсте.
Приметы
- Ночное небо в тучах — будет дождь;
- С утра идет снег — зима наступит нескоро и будет теплой;
- Кошка царапает диван — будет сильный ветер;
- Птицы с утра нахохлились — жди затяжных дождей.
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