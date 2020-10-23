День Евлампия-зимоуказателя: что обязательно нужно сделать 23 октября?

Алиса Маркова 7 663
День Евлампия-зимоуказателя: что обязательно нужно сделать 23 октября?

Фото: Facebook / Юлия Шевченко

В этот день на Руси очищались огнем и начинали важные дела.

23 октября православные отмечают память мучеников Евлампия и Евлампии. Юные брат и сестра погибли в 303 году во время правления римского императора Максимиана.

Однажды юноша посмеялся над указом правителя о гонении на христиан. За это его схватили и привели на суд. Даже под пытками Евлампий не отрекся от веры в единого бога. Узнав о его истязаниях, сестра вслед за братом прилюдно объявила себя христианкой и добровольно сдалась мучителям. Вскоре обоих казнили.

На Руси в память о святых дата получила название Евлампий-зимоуказатель и Евлампий-светильник. Предки считали, что на Евлампия день значительно укорачивается. Именно с этого времени крестьяне начинали готовить лучины на зиму.

Что можно и нужно делать в этот день

Традиционно в этот день знахари начинали собирать руту душистую. По старым поверьям, эта трава имеет большую магическую силу. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил.

Молодежь прыгала через костер. Люди верили, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи избавиться от неприятностей и недугов.

Также день хорош для любых начинаний, науки, исследовательской деятельности, поиска пропавших вещей и животных.

Приметы

  • На Евлампия слякоть и грязь — снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября);
  • Если в этот день мороз не ударил, зима не наступит в ближайшие четыре недели;
  • Листья ивы желтеют и облетают — к ранней зиме;
  • Ветер с востока или севера — жди холодов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать беременным, чтобы не навлечь беду. Экстрасенс объяснил, какие поступки матери могут негативно сказаться на здоровье малыша.

Читайте также

21 окт

Чем известен скончавшийся протоиерей Димитрий Смирнов

Новости Lentainform

Загрузка...