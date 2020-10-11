День памяти Харитона Исповедника: Что можно и нельзя делать 11 октября

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Православные христиане сегодня чтят память святого, который не стал отказываться от своей веры в Бога, во что бы то ни стало.

Православный мир 11 октября, вспоминает преподобного Харитона Исповедника, знаменующего собой образец настоящей веры во Спасение и преданного служению Богу.

История праздника

Будущий святой жил в IV веке нашей эры, когда христианская вера подвергалась гонению. Однажды он был помещен в заключение, где пережил жесточайшие пытки. Он искренне жаждал мученической кончины, но из-за смены власти оказался на свободе. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. Он основал в Палестине три обители, каждая из которых стала центром притяжения верующих.

По преданию, именно Харитон ввел чин пострижения в монахи. Скончался Харитон Исповедник в глубокой старости.

Что нельзя делать 11 октября

В старину на Харитона старались не выходить за порог, опасаясь сглаза. Очевидно, что в наше время следовать такому совету практически невозможно. В таком случае, перед выходом из дома можно помолиться и попросить защиты у Ангела хранителя.

Также считалось, что заниматься хозяйством в этот день не стоит. Существовала даже поговорка «Харитон — в избе урон». Особенно наши предки опасались выметать и выносить мусор, так как это может «впустить» недобрую энергетику извне в жилище.

Кроме того, нельзя обманывать — в этот день Бог особо гневается на ложь. Также не стоит жаловаться и ныть — это только усугубит жизненные неурядицы.

Что можно делать 11 октября

Полезно провести очищение организма, заняться дома мелкими делами, которые давно откладывались. Несмотря на внешнюю пассивность, внутри себя не стоит терять темп, а лучше переосмыслить жизненные приоритеты еще раз.

Идеальный день для вступления в брак, особенно для тех, чьи отношения были продолжительными — он станет чем-то вроде завершающего аккорда ухаживаний. Пожилым людям, которые обрели счастье, тоже сегодня хорошо создать новую семью.

Вещие сны 11 октября

Чем в них больше странного, и даже сюрреалистичного — тем благоприятнее. В настоящее время происходит перенастройка подсознания, и такие сны лишь доказывают это.

Именины

Сегодня День Ангела празднуют люди с именами Александр, Вячеслав, Михаил, Анна, Мария.

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