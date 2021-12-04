Астролог назвал самых глупых мужчин и женщин по знаку зодиака

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Эксперт рассказал, представители каких знаков зодиаков способны на не самые адекватные поступки.

Самыми глупыми людьми можно назвать тех, кто родился под знаками зодиака Скорпиона, Стрельца, Весов, Овна и Водолея. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Павсекакий Богданов.

По его словам, представители именно этих пяти знаков зодиака часто совершают смешные для многих поступки и необоснованно рискуют.

«Например, мужчин-Скорпионов, которые необоснованно рискуют и совершают смешные поступки, больше всего. Однако также среди них есть и отличные, грамотные люди», — отметил Богданов.

Астролог добавил, что если говорить о женщинах, то самым глупым представителем знака зодиака считается женщина-Овен, поскольку она своенравна и уперта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о худших женах по знаку зодиака.