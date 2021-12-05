Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand, Jochen Tack, Marcel Kusch, Pascal Deloche / GODONG
Недуг характеризуется потерей памяти, способности рационального мышления, навыка ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой.
Специалисты из Национального института старения США назвали первые признаки начала болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что, кроме нарушения памяти, на развитие недуга могут указывать ухудшения зрения, затрудненная ориентация в пространстве и проблемы с логическим мышлением, сообщает РИА Новости.
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Развитие наиболее распространенной формы деменции может быть спровоцировано множеством различных факторов, в том числе генетической предрасположенностью. Несмотря на это, основной причиной возникновения называется возраст.
Болезнью Альцгеймера, согласно статистике, страдает примерно треть всех людей, достигших 85 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики предупреждают о вреде использования смартфона в туалете.