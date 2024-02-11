Пять советов для реалистов, как начать отношения

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Чтобы очередное свидание не обернулось разочарованием, стоит учесть несколько правил.

Если очередное свидание приносит разочарование, то стоит задуматься о смене тактики поиска партнера. Психологи дали несколько советов тем, кто ищет свою вторую половинку.

Психотерапевт и соведущий подкаста Marriage Therapy Radio Зак Бриттл рекомендует выбросить из головы мысль, что где-то на Земле бродит ваша родственная душа, а ваша задача лишь сидеть и ждать ее. К поиску партнера специалисты советуют подходить так же, как и сотрудники кадрового агентства. Вдумчивая беседа поможет оценить совместимость и очевидные проблемы, пишет Elle.

Также не стоит надеяться на то, что на первом свидании вы встретите любовь всей своей жизни. Не нужно настраивать себя на положительный результат. Просто ведите себя естественно, общайтесь и не устраивайте трагедию, если ничего у вас не получится с этим человеком.

Плохая идея на первой встрече употреблять алкоголь. Спиртные напитки не только снимают нервное напряжение, но и притупляют способность рационально мыслить. Следовательно, вы не сможете адекватно оценить партнера и, сами того не ведая, наделите его теми качествами, которыми он не обладает.

Заблуждение многих девушек — это изменить партнера. Да, человек, возможно, будет развиваться по жизни, приобретать новые привычки, но его характер не поменяется кардинально.

Если вы понимаете уже через несколько минут, что человек вам совершенно не нравится, то не стоит затягивать встречу. Вежливо попрощайтесь и уйдите через полчаса или около того. Не стоит мучить ни себя, ни партнера, который будет надеяться на продолжение дальнейшего общения с вами.

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