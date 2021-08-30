День Мирона или Вдовьи помочи: что можно и нельзя делать 30 августа

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Православные чтят память священномученика Мирона Кизического. В этот день в России всегда было принято помогать семьям, потерявшим кормильца.

Православные христиане 30 августа чтят память священномученика Мирона Кизического (не путать с Мироном Ветрогоном, который отмечается 21 августа).

История праздника

Святой жил в III веке и служил пресвитером в церкви в греческом городе Ахайя. Нраву он был кроткого, но всегда твердо отстаивал права прихожан. Однажды во время рождественского богослужения храм ворвались посланные главой города солдаты. Обвинив собравшихся в ереси, они собирались арестовать христиан и доставить на суд к префекту. Но Мирон встал на защиту своих единоверцев, за что был схвачен и подвергнут истязаниям в городе Кизик.

Согласно преданию, тело священнослужителя строгали раскаленным металлическими гребнями и резали кожу на ремни. Но узник отказался поклоняться языческим богам. Тогда Мирона бросили на съедение диким зверям, но те не тронули святого. Властям пришлось отрубить ему голову. Соратники забрали останки мученика и похоронили недалеко от места казни.

Что можно делать 30 августа

В народе день святого Мирона прозвали Вдовьи помочи и всегда старались особенно внимательно отнестись к нуждам вдов, сирот и вообще обездоленных. Люди приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, приносили продукты.

А у себя дома в этот день принято заниматься заготовками на зиму. При этом необходимо соблюдать определенные правила, иначе вкус у продуктов будет испорчен.

А еще в этот день сжигают все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с ними из дома уходят все обиды и печали. Для закрепления эффекта, чтобы защитить свое жилище от злых сил, рекомендуется подвесить под потолком ношеную обувь (в древности под крышу вешали лапти). И чем больше — тем лучше.

Что нельзя делать 30 августа

На День Мирона категорически запрещается ходить в церковь, навещать на кладбище умерших и поминать в доме черта. Сегодня нельзя ссориться с близкими, кричать на них и обижаться. Также не стоит отказывать нуждающемуся в помощи.

Если вы хотите узнать, что вас ждет в будущем, гадания также стоит отложить, поскольку сегодня неподходящий день для привлечения мистической силы.

Народные приметы на 30 августа

Если в День Мирона по небу ходят темные тучи — ненастье будет продолжительным.

А если 30 августа стоит хорошая погода — в будущем году жди ранней весны.

Если журавли к этому времени уже улетели на юг, значит к Покрову ударит мороз.

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