Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

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Астрологи рассказали, с кем лучше не пытаться строить семейную жизнь.

По мнению астрологов, дата рождения оказывает серьезное влияние на характер человека. В то время как одни с момента появления на свет приспособлены заботиться других, другие по жизни остаются одиночками, поскольку так и не научились думать ни о ком, кроме себя. Астрологи составили рейтинг худших мужей по знаку зодиака и рассказали, с кем лучше ни за что не связывать свою жизнь.

Близнецы

Первое место среди самых плохих семьянинов занимают Близнецы. Если вы хотите найти в своем супруге надежное плечо, верного помощника и доброго друга, лучше подыскать партию получше. Близнецы умеют только шутить и строить планы, а в реальной жизни на них положиться совсем нельзя. Этих мечтателей днем с огнем не отыщешь, когда они так нужны. Зато, если вам захочется побыть одной, они обязательно будут мешаться.

Рыбы

«Я устал, хочу на ручки!» — эта фраза идеально описывает позицию Рыб в семейной жизни. Если вы готовы смотреть за мужем точно так же, как за ребенком, проблем в браке, наверняка, не будет. А тех, кто семейную жизнь представлял по-другому, ждет настоящий ад. Рыбы не только не умеют самостоятельно принимать решения, но и любят перекладывать ответственность во всех делах на других. Готовьтесь, тащить весь дом на себе. Будет очень нелегко.

Стрелец

Кто бы мог подумать, что такой романтик как Стрелец может быть плохим мужем? Представители этого знака зодиака готовы петь серенады под окном и зачитывать признания в любви в стихах ровно до тех пор, пока им не станет скучно. Если этот момент настал, Стрельцы тут же сложат вещи в чемодан и побегут расписываться в загсе с новой избранницей. Впрочем, и следующую возлюбленную ждет та же участь.

Скорпион

Выходить замуж за Скорпиона можно только тем, кто знает наизусть все диалоги из фильма «Пятьдесят оттенков серого». Деспот и тиран — так можно описать представителей этого знака в семейной жизни. Они привыкли, чтобы им беспрекословно подчинялись и при любых ситуациях выполняли их требования. Женщина, которая попытается противиться Скорпиону, тут же отправится в «пыточную». Поэтому, чтобы не нарываться на конфликт, со Скорпионами лучше не спорить. «Да, милый», — всегда будет вполне достаточно.

Рак

Многие склонны верить, что Раки — завидные мужья. Харизматичные романтики — разве не сказка? И детей любит, и жену на руках носит — о чем еще можно мечтать? Только вот на деле оказывается, что представители этого знака позеры и лицемеры. Когда они дома, вся интеллигентность куда-то пропадает, а остается только мужчина на диване с бокалом пива.

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