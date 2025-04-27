Как Моргунов разругался с депутатами и Гайдаем

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Ун Да-син, Игорь Уткин, Роберт Нетелев, Виктор Великжанин, Антон Денисов

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27 апреля легендарному актеру исполнилось бы 98 лет.

Актеру Евгению Моргунову исполнилось бы 98 лет сегодня, 27 апреля. Личность артиста уже давно обросла мифами и слухами, из которых действительности соответствуют не все.

Например, неправдива информация о том, что Моргунов был бабником и часто менял женщин. Первой спутницей Евгения Александровича стала балерина Варвара Рябцева, с которой артист прожил десять лет. Причиной расставания стало несложившееся родительство — за годы гражданского брака Варваре так и не удалось забеременеть. Со второй женой — Натальей — Моргунов прожил до конца своих дней.

Не был Евгений Моргунов и отъявленным пьяницей, как полагали многие. Актер действительно любил большие застолья, но больше интересовался едой, чем алкоголем.

А вот слухи о том, что из-за вспыльчивого характера Моргунов перессорился со многими актерами и даже депутатами, в целом соответствуют действительности. Вдова актера рассказывала, что мужчина умудрился поссориться и со своими партнерами по съемкам — Юрием Никулиным и Георгием Вициным. А после ссоры с режиссером Леонидом Гайдаем актерская карьера Моргунова практически сошла на нет — его просто перестали приглашать на съемки, сообщает Teleprogramma.pro.